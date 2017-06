Multimedia „Jandarmul – prietenul care la nevoie se cunoaşte!” de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bacău continuă pe timpul vacanţei de vară a elevilor, acţiunile cu caracter preventiv-educativ. În ziua de 22.06.2017, începând cu ora 15.00, jandarmii băcăuani au desfăşurat o activitate cu caracter preventiv – educativ la sediul Fundaţiei “Sfântul Ioan Bosco” cu sediul în municipiul Bacău, activitate la care au participat peste 500 de copii ( învăţământ primar, gimnazial şi liceeal ) care efectuează un program de educaţie non-formală, în cadrul proiectului „Vara Împreună” în scopul petrecerii vacanţei de vară prin activităţi recreative , pe diferite domenii de activitate. Au fost expuse diferite aspecte referitoare la unele măsuri preventiv-educative , prevenirea faptelor antisociale, delicvenţa juvenilă; au fost distribuite pliante cu recomandări tinerilor prezenţi la această activitate. În cadrul acţiunii desfăşurate de jandarmi au fost prezentate materiale şi tehnică din dotare, a fost prezentat, de asemenea, un exerciţiu demonstrativ executat de către luptătorii jandarmi din cadrul structurii antiteroriste a unităţii precum şi un alt exerciţiu în care, actorii principali, au fost câinii de serviciu ai Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău.

