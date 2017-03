Social Jandarmii solidari acţiunii “Earth Hour 2017” de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Jandarmii băcăuani participa sâmbătă 25 martie a.c., la acţiunea Ora Pământului, o acţiune simbolică ce se desfăşoară la nivel internaţional, pentru a atrage atenţia asupra problemelor de mediu. În intervalul 20.30-21.30, jandarmii se vor alătura iniţiatorilor şi participanţilor la această campanie ecologică, prin stingerea luminilor, pentru a semnala importanţa utilizării raţionale a resurselor naturale, a reducerii consumului de energie şi creşterii eforturilor de reciclare a materiilor prime. La nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău se promovează un consum raţional al energiei, pentru reducerea cheltuielilor administrative şi protejarea mediului înconjurător. Prin Legea 550/2004, privind organizarea şi funcţionarea instituţiei, Jandarmeria Română are şi atribuţii în domeniul protecţiei mediului înconjurător, al florei şi faunei, în responsabilitatea sa aflându-se şi zonele care au statut de arie naturală protejată, de pe teritoriul României. În 25 martie se întâmplă din nou: fix la 20.30, ora României, va începe Ora Pământului. În scopul transmiterii unui semnal pentru protejarea climei, oamenii din întreaga lume vor stinge luminile timp de oră, pentru a zecea oară de la lansarea acestei iniţiative, iar în mod ideal vor fi deconectate și toate aparatele electronice. În mod ipotetic, dacă acest lucru s-ar întâmpla în toate gospodăriile românilor, în acest interval de numai o oră s-ar putea economisi conform estimărilor 1,4 milioane de kilowați-oră de energie, ceea ce corespunde cu circa 400 de tone de emisii CO2. Cantitatea de energie pe care gospodăriile românilor ar putea să o economisească în timpul Orei Pământului ar fi suficientă, de exemplu, pentru a asigura consumul de electricitate al unui spital regional timp de un an întreg sau pentru funcţionarea iluminatului public într-un oraş cu 300.000 locuitori timp de trei luni ori pentru a ține aprins permanent un singur bec economic LED timp de 32 de mii de ani. „Ora Pământului este un gest simbolic prin care fiecare dintre noi trebuie să conştientizeze ce rol important avem în protejarea mediului. Sunt lucruri pe care le putem influenţa în mod semnificativ prin schimbarea comportamentului nostru, folosind energia în mod eficient”, declară Dan Morari, director general al E.ON Energie România. Un bec clasic de 100 KWh consumă anual 100 W, dar din această cantitate doar 6% este transformată în lumină, restul de 94% se pierde! De aceea, este de preferat să trecem de la această variantă ineficientă la iluminatul inteligent cu LED-uri care consumă doar 20% din energia pe care o foloseşte un bec clasic. 5 SHARES Share Tweet

