Jandarmii in actiune

În perioada următoare, efective de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău, în cooperare cu lucrători din celelalte structuri ale M.A.I., vor fi angrenate în misiuni de asigurare a ordinii publice, în zona de reponsabilitate, pentru ca manifestările sportive, religioase și culturale, dar și alte evenimente ce vor avea loc în perioada imediat următoare să se poată desfășura într-un climat de ordine și siguranță. Între 08-12.06 a.c., jandarmii băcăuani vor asigura măsurile de ordine publică la turneul de handbal masculin junior III ce se va desfășura la Sala Sporturilor din municipiul Bacău. Sâmbătă, 11.06 a.c., începând cu ora 08.00, jandarmii vor asigura măsurile de ordine publica pentru buna desfășurare a Crosului Olimpic, organizat de Direcția Județeană de Sport și Academia Olimpică – Filiala Bacău, în municipiul Bacău.

În aceeași zi, între orele 09.00 – 22.00, jandarmii vor fi prezenți pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță la Festivalul de dansuri și obiceiuri ceangăiești, ce va avea loc în comuna Nicolaie Bălcescu, la Casa de Cultură Galbeni.

Duminică, 12 .06 a.c. jandarmii vor fi prezenți și în localitățile din județul Bacău, unde se vor desfășura manifestări religioase prilejuite de hramul bisericilor romano-catolice. Începând cu data de 13 iunie până pe 16 iulie a.c. jandarmii băcăuani vor asigura măsurile de ordine publică pe timpul desfășurării examenului de bacalaureat, la 20 de centre de examinare din județul Bacău. Misiunea jandarmilor este aceea de a preveni faptele care ar putea tulbura ordinea și liniștea publică și desfășurarea în condiții de normalitate a examenului de bacalaureat. Astfel, jandarmii vor păstra permanent legătura cu reprezentanții instituțiilor de învățământ, în vederea soluționării imediate a oricăror incidente care ar putea pune în pericol siguranța elevilor sau a cadrelor didactice. Pentru buna desfășurare a acestor activități, jandarmii recomandă cetățenilor să respecte prevederile legale în vigoare, reamintind că nu vor fi tolerate fapte care aduc atingere ordinii publice și siguranței cetățenilor.

