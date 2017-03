Actualitate Jandarmeria Română, la 167 de ani de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Jandarmii Bacăuani au organizat, marţi, 28 martie a.c. un simpozion dedicat sărbătoririi a 167 de ani de la înfiinţarea Jandarmeriei Române. La acest eveniment au participat reprezentanţi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău şi Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău, având ca invitaţi de onoare pe domnul profesor Munteanu Vilică, pe şeful Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale Bacău, doamna Mihaela Chelaru şi pe domnul Ioan Valentin din cadrul aceluiaşi serviciu. Au fost prezentate expuneri referitoare la înfiinţarea, evoluţia si transformările survenite în cadrul acestei instituţii de-a lungul istoriei, misiunile si atribuţiile acesteia, dar şi alte repere cu privire la locul, rolul şi însemnătatea activităţii acestei instituţii. Programul activităţilor dedicate Zilei Jandarmeriei Române, continuă cu o competiţie sportivă interinstituţională cu participarea structurilor Sistemului Naţional de Apărare Ordine Publică şi Securitate Naţională din Bacău, în ziua de 29 martie a.c., va avea loc o conferinţă de presă susţinută de către comandanţii celor două unităţi de jandarmi, domnul colonel Stan Ghiorghe, comandantul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău şi inspectorul şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău, domnul colonel Luca Adrian, urmată de o activitate practică în Poligonul Gherăieşti de „CUPA PRESEI LA TIR” – EDIŢIA 2017. Manifestările dedicate împlinirii a 167 ani de la înfiinţarea Jandarmeriei Române, se vor încheia duminică 2 aprilie 2017, în faţa Casei de Cultură “Vasile Alecsandri” din municipiul Bacău, unde se vor desfăşura începând cu ora 11.00 un ceremonial militar şi religios care va cuprinde o serie de exerciţii demonstrative cu grupa conductori câini serviciu, exerciţii de arte marţiale, exerciţii de alpinism, urmate de defilarea detaşamentelor militare şi a tehnicii din dotarea Jandarmilor Băcăuani. De asemenea, în cadrul evenimentului vor fi expuse pentru publicul larg materiale, tehnică de intervenţie, mijloace de protecţie şi autovehicule din dotarea jandarmilor, iar copii vor asista şi la alte activităţi cu participarea câinilor de serviciu. 26 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.