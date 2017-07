-în timpul exercitiului s-a primit un apel real de la un turist care s-a rătăcit – după ce turistul a fost găsit, altul a anunțat că s-a accidentat la „300 de scări” Astăzi, 22.07.2017, începând cu ora 10.00, în staţiunea montană Slănic Moldova a avut loc un exerciţiu în sistem integrat, cu participarea structurilor cu atribuţii în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă; exerciţiul a simulat o serie de intervenţii specifice pentru salvarea persoanelor aflate în dificultate pe traseele montane din masivul Nemira. Scenariul exerciţiului a început la ora 10.00 , când în urma unui apel 112 s-a semnalat faptul că o persoană a căzut de la înălţime şi are nevoie de ajutor. Apelul a fost retransmis către instuțiile destinate realizării acțiunii de căutare salvare a persoanelor accidentate în zona montană; în urma sosirii acestora la faţa locului au fost instalate echipamentele pentru montarea tirolienei, iniţierea acţiunii de căutare, descoperire și acordare de prim-ajutor victimei accidentului din zona montană. Persoana accidentată a fost transportată către autospeciala S.M.U.R.D. pentru deplasarea către cea mai apropiată Unitate Primiri Urgențe, respectiv Spitalul Municipal Oneşti. Însă, adevărata provocare a venit atunci când pe timpul exercițiului s-a primit un apel real prin Sistemul Unic pentru Apeluri de Urgență 112, de la un bărbat în vârstă de 68 de ani, care afirma că s-a rătăcit în zona Dobru. Fără a sta pe gânduri, Salvamont Bacău, jandarmii băcăuani cu pompierii salvatori prezenți la exercițiu au plecat în căutarea persoanei. În mai puțin de 45 de minute din momentul anunțării, bărbatul a fost găsit și adus înapoi în stațiune, unde este cazat. La la nici o jumatate de ora de la rezolvarea cazului, echipele de intervenție au fost solicitate, tot prin 112, sa intervină la un accident care a avut loc pe traseul „300 de scari”. Victimei i s-a acordat primul ajutor și a fost coborâtă de pe munte si predată echipajului SMURD. Pentru activitatea de salvare a victimelor unor accidente în zona montană sunt stabilite a acționa în sistem integrat următoarele instituții:

– structurile de specialiști din cadrul unităților din cadrul I.G.S.U.;

– structurile de salvamont;

– structurile de specialiști din cadrul unităților de jandarmi. În situația în care în zona montană se produce un accident în care sunt implicate persoane, este absolut necesar ca acesta să fie adus la cunoștința structurilor responsabile cu desfășurarea acțiunilor de salvare prin intermediul Sistemul Național Unic Apeluri de Urgență „112” . În momentul inițierii apelului de către victimă sau de către o altă persoană care are cunoștință despre o persoană care s-a accidentat în zona montană, apelul este preluat de către Dispeceratul de specialitate, care va solicita informaţii referitoare la datele de identificare ale victimei / victimelor, starea acesteia, posibilităţile de comunicare, localizare , descrierea zonei în care se află, trasee până la locul respectiv. În cursul convorbirii dintre Serviciul Public Judeţean Salvamont şi apelant, celelalte agenţii (Dispecer ISU, Jandarmerie, Coordonator medical-medic coordonator sau similar) vor rămâne în continuare în ascultare. După încheierea convorbirii cu apelantul, reprezentanţii Salvamont, Jandarmeriei precum şi Coordonatorul medical vor stabili care este echipa cea mai apropiată de locul evenimentului pentru a interveni ca echipa de prim răspuns. La momentul constituirii echipei de intervenţie comanda şi coordonarea intervenţiei este preluată de Comandantul intervenţiei care va decide modul în care echipele vor acţiona pentru căutarea, descoperirea, acordarea primului ajutor, transportul victimei și modul de realizare al acestuia. Jandarmeria Montană intervine şi coordonează operaţiunile de căutare-salvare a persoanelor pentru care există confirmarea sigură că starea de sănătate nu le este afectată;de asemenea , derulează, în cadrul acţiunilor de căutare a persoanelor rătăcite sau dispărute, misiuni specifice de identificare a persoanelor implicate şi acţionează ca echipă de prim – răspuns, în apropierea sediului subunităţii de jandarmerie montană pentru asistarea victimei până Ia constituirea echipelor de salvare. 1 of 12 Structurile montane ale Jandarmeriei Române – secţiile şi posturile de jandarmi montane – sunt specializate, pregătite şi dotate în vederea exercitării misiunilor de menţinere a ordinii publice pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor în staţiuni montane şi pe trasee turistice din zona acestora; aceste structuri participă, împreună cu alte instituţii abilitate, la supravegherea, controlul şi asigurarea protecţiei fondului cinegetic şi piscicol natural, a fondului silvic şi de protecţie a mediului, prin măsuri specifice de prevenire şi combatere a oricăror încălcări ale prevederilor normelor legale, participă la căutare şi salvarea – evacuarea persoanelor/turiştilor care se află în pericol în zona de responsabilitate. Structurile de jandarmi montane sunt destinate pentru executarea următoarelor misiuni: – menţinerea ordinii publice pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional în zona de responsabilitate (staţiuni montane şi pe trasee din zona acestora); – menţinerea ordinii publice în zonele de agrement (pârtii de schi, bob, sanie, etc.), prin aplicarea măsurilor prevăzute de actele normative în vigoare; – prevenirea şi combaterea fenomenului contravenţional şi infracţional privind poluarea (fonică, a cursurilor de apă, a aerului, a solului, cu deşeuri etc.) – participarea la misiuni comune cu reprezentanţi ai instituţiilor abilitate sau în mod independent, pentru prevenirea şi combaterea încălcării reglementărilor specifice şi asigurarea protecţiei şi conservării fondului cinegetic, piscicol natural şi a fondului silvic; – desfăşurarea de activităţi de informare, prevenţie şi educare în cadrul şcolilor, prin prezentarea unor teme cu specific de protecţie a mediului în zonele montane; – acordarea de sprijin autorităţilor, în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi specifice la nivel local, în zona de competenţă; – cunoaşterea permanentă a stării traseelor turistice şi informarea turiştilor cât şi a factorilor responsabili din zonă cu privire la starea drumurilor, starea indicatoarelor şi marcajelor montane, alunecărilor de teren şi locurile unde s-au produs sau există posibilitatea producerii de viituri sau avalanşe precum şi anunţarea din timp a populaţiei din zonă şi a turiştilor în vederea evitării accidentelor şi altor evenimente negative; – îndrumarea, informarea şi acordarea de asistenţă turiştilor şi persoanelor aflate în dificultate în zona montană. – sensibilizarea opiniei publice, prin mediatizarea unor acţiuni cu impact pozitiv în domeniul protecţiei mediului, prevenirii şi combaterii încălcărilor reglementărilor specifice zonei montane, a prevenirii producerii accidentelor în zona de competenţă. – asigurarea ordinii publice, independent sau în cooperare cu structurile mobile, la activităţile care se desfăşoară în locuri publice în zona montană din competenţă şi care implică aglomerări de persoane (concursuri, acţiuni promoţionale, spectacole, manifestări sportive, etc.); – intervenţia operativă pentru soluţionarea apelurilor populaţiei prin Sistemul Naţional Unic de Apel de Urgenţă „112", direcţionate către structurile de jandarmi conform indexului de cooperare; – căutarea şi descoperirea persoanelor aflate în dificultate în zona montană; – acordarea primului ajutor medical prin efectuarea unor acţiuni pentru salvarea vieţii persoanelor care au suferit o accidentare sau îmbolnăvire acută în zona montană; – salvarea şi transportul persoanelor care au suferit o accidentare sau îmbolnăvire în zona montană la cea mai apropiată unitate medicală de primire a urgenţelor; – conservarea şi protecţia urmelor şi indiciilor în cazul situaţiilor de urgenţă produse în mediul montan (accidente, avalanşe, alunecări de teren, incendii, revărsări ale cursurilor de apă, etc.).

