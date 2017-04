Top Story Ionel Palăr, reales în fruntea PNL la județ de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Sala de ședințe a Centrului de Afaceri a găzduit, duminică, o nouă întâlnire a liberalilor. De data aceasta, în Conferința Județeană. Au fost prezenți parlamentarii de Bacău, președinții organizațiilor locale, membrii birourilor, consilierii județeni și locali. Invitați speciali au fost Gigel Știrbu, vicepreședinte al PNL, deputații Mihai Culeafă și Mugur Cosmanciuc, și Claudia Benchescu, președinta studenților liberali. La funcția de președinte al organizației județene PNL Bacău au candidat deputatul Ionel Palăr, co-președinte după fuziunea PNL cu PDL, și Petrică Mihăilă, consilier județean și vicepreședinte al organizației. Alegerile s-au desfășurat după programul cunoscut: votarea ordinei de zi, discursurile invitaților, unele cam prea lungi, și prezentarea raportului de activitate pentru mandatul care s-a încheiat. Ionel Palăr, referindu-se la proiectele de viitor, a precizat că obiectivele obligatorii ale PNL Bacău vor fi câștigarea Primăriei Bacău și a Consiliului Județean, dar și a Primăriei Moinești, pentru care bătălia va începe imediat după alegeri.

Deputatul le-a cerut unora dintre colegi să renunțe la demagogie, iar celor care iau leafă din instituțiile conduse de PSD să se gândească bine dacă mai vor sau nu să fie liberali. Ionel Palăr a precizat că el nu a primit niciodată sinecuri, nu a făcut compromisuri, nu s-a plimbat de la un partid la altul. „Am fost, sunt și voi rămâne liberal”, a declarat deputatul, în final.

Petrică Mihăilă și-a prezentat biografia, apoi, țintele: „Eu candidez nu împotriva cuiva, candidez pentru un proiect nou, pentru deschidere, pentru valorificarea resurselor partidului." Partid care se află „pe sensul interzis" a afirmat Mihăilă, apoi a enumerat rezultatele obținute în alegeri, care au adus PNL Bacău pe ultimul loc în Moldova. El s-a referit și la pierderea Casei Cancicov, suspendarea contractului de execuție pentru șoseaua de centură, care „este eșecul PSD", la modul în care PSD repartizează banii primăriilor și la faptul că PNL face o opoziție „firavă". În final, Petrică Mihăilă a declarat că e, totuși, optimist și că simte o dorință de reformă în PNL. A urmat procesul de votare. S-a constat, după numărare, că 243 de liberali l-au votat pe Ionel Palăr, iar 102 pe Petrică Mihăilă. Ceea ce înseamnă că Ionel Palăr a fost reales în funcție, dar de data aceasta va fi singurul președinte al județenei PNL Bacău.

