Prima oara a fost ales primar al Sascutului la vârsta de 40 de ani, in 1996. Au urmat trei mandate in fruntea uneia dintre celei mai mari comunitati rurale din judet, insa in 2008 s-a produs surpriza pe care putini ar fi pariat: a pierdut alegerile la un vot diferenta, dupa ce a ajuns intr-un inedit tur trei de scrutin. In 2012 a pierdut la sase voturi diferenta. Din 5 iunie, Ioan Rauta a revenit in fruntea Sascutului, cu gândul sa faca multa treaba buna pentru comuna si ca la cei 60 de ani abia impliniti nu mai are nimic de pierdut. A ramas acelasi interlocutor vivace, hâtru, gospodar si prosper om de afaceri. Ne-a acordat un interviu in scurtul sau timp liber, printre audiente si discutii cu diversi specialisti, pe care vi-l redam in aceste rânduri.

Ce v-a determinat sa candidati din nou, dupa trei mandate de primar si opt ani de pauza?



Faptul ca in 2008 am pierdut la un vot diferenta, dupa ce ajunsesem in turul 3, faptul ca in 2012 am pierdut la sase voturi, faptul ca in opt ani de zile dragii mei colegi de aici nu au avut bunavointa sa ma primeasca nici macar de sase-sapte ori in sediul Primariei. Toate acestea m-au ambitionat, mai ales ca in ultimii opt ani trenul a trecut prin gara Sascut fara sa opreasca si asa am ramas in urma fata de alte localitati, cum ar fi de exemplu Valea Seaca, Orbeni sau altele. Acolo s-au accesat proiecte europene, tot felul de fonduri, ceea ce nu s-a intâmplat la Sascut si astfel am ramas pe loc. Am considerat ca inca as mai putea fi necesar comunitatii locale, iar la cei 60 de ani pe care i-am implinit nu mai am ce pierde si vreau sa las ceva in urma.

Cum i-ati convins pe oameni sa va voteze din nou?



Am mers din poarta in poarta si le-am reamintit oamenilor ce am facut cât am fost primar si ce vrem sa facem in continuare. Daca va uitati la realizari, veti regasi modernizarea dispensarelor, reteaua de gaz metan, canalizarea, sala de sport, scoli reabilitate, camine culturale, apa potabila. Sunt lucrari facute in timpul mandatelor mele, pe care oamenii le-au tinut minte si de care beneficiaza in prezent.

Intre 2008 si 2016, când nu am mai fost primar, a fost o perioada de stagnare a comunei, dar au fost totusi continuate si finalizate câteva proiecte care fusesera incepute in mandatul meu – reabilitare gradinita, asfaltare, continuarea amenajarii terenului de sport – ceea ce este un lucru bun.

Cu ce planuri incepeti acest nou mandat?



Prima intentie se refera la proiecte ce privesc apa potabila, canalizarea si asfaltul la Pincesti, apoi asfaltare pe ruta Contesti-Sascut Sat si Fântânele, continuarea a noua kilometri de asfalt pe drumuri de legatura in comuna, balastarea tuturor cailor de acces, iluminatul public, un camin cultural tip casa de cultura. Mai avem in plan montarea de camere de luat vederi in tot spatiul intravilan al comunei, pentru ca starea infractionala in comuna este cam mare. Vizam si reabilitarea termica a blocurilor. Faptul ca acum exista retea de gaze i-a determinat pe multi locuitori sa isi monteze centrale proprii de apartament. De asemenea, toate scolile au centrale proprii.

Care este cea mai acuta nevoie a sascutenilor, in acest moment?



Reabilitarea totala a retelei de apa potabila in Sascut-Sat, Pincesti, Contesti, la care se lucreaza.

Se stie ca derulati afaceri importante in agricultura si sunteti considerat cel mai bogat primar din judet. Este aceasta postura un avantaj in vreun fel?

Vorba vine ca sunt cel mai bogat. A fi bogat inseamna sa ai bani. Eu am proprietati, am casa, am de toate, dar la capitolul bani situatia schiopateaza, fiindca am avut pierderi de peste 1,5 milioane de euro in anul 2015 la culturile de porumb si floarea soarelui, din cauza secetei, care a facut ca in 120 de zile sa ploua doar cinci litri pe metru patrat, total insuficient pentru plante. Asa-i in agricultura! Dar le duce pe toate „batrânul” (zâmbind sub mustata, cu referire la persoana sa – n.a.), merge la lupta, nu-i nici un fel de problema.

Cum va raportati la politica?



Sunt membru PSD de 27 de ani, sunt reprezentant al acestui partid de atâta vreme si este o onoare sa fi ajuns acum, din nou, in aceasta postura de primar. Am ajuns aici când nimeni nu mai spera, nici macar sefii partidului. Eu vreau sa le multumesc tuturor celor care au avut deplina incredere in mine, in primul rând cetatenilor comunei Sascut, oamenilor din echipa mea, domnului deputat Gabriel Vlase, care m-a sustinut, domnului presedinte Dragos Benea, domnului presedinte Sorin Brasoveanu, lui Radu Antohi si tuturor colegilor mei din partid pentru sustinere in revenirea mea, la o vârsta care pentru unii este o surpriza.

Ce va nemultumeste, in acest moment, din chestiunile publice?



Avem o problema cu salubritatea, din cauza unui contract impus cu o anumita firma, la costuri mari. Noi avem si masina de gunoi, avem si tractor, si incarcator, si lucratori beneficiari de ajutor social conform Legii 416 care fac treaba la salubritate. Am fi putut avea si o groapa de gunoi ecologica, dat fiind faptul ca in ultimul meu mandat am inaintat un proiect in acest sens, dar ulterior proiectul a fost acceptat la Gaiceana. Asa s-a ajuns sa platim prea mult pentru un contract de salubrizare.

Ati amintit de mai multe ori vârsta dumneavoastra, adica cei 60 de ani abia impliniti. Este vârsta atât de importanta?

Trebuie sa fim realisti ca la 60 de ani nu mai ai timp sa pierzi. Tatal meu a murit la 66 de ani. Daca pe ultimul drum vrei sa ai un alai in spate, trebuie sa faci treaba, sa lasi ceva. Partea buna este ca aceasta vârsta inseamna experienta. In plus, ca sa faci treaba buna ai nevoie de toata lumea din jur, inclusiv de presa.

De-a lungul timpului, ati avut renumele de lider in sudul judetului Bacau. Considerati ca sunteti in aceeasi postura, dupa cei opt ani in care ati fost mai putin in prim-planul vietii publice?

Intr-adevar, odinioara am fost recunoscut ca un lider politic. Acum nu as spune ca as mai fi atât de mare si puternic, pentru ca la vârsta pe care o am e mai bine sa las tineretul sa isi spuna cuvântul. Eu vreau doar sa ma tin de cuvânt fata de oameni si sa fac ce am promis. Sper in continuare sa fiu recunoscut, din punctul meu de vedere, la nivel judetean, pentru ceea ce fac din postura de primar, sa facem lucruri de calitate, care sa faca cinste Sascutului, mai ales ca este prima localitate din sudul Bacaului pe soseaua E85, poarta de intrare si carte de vizita a judetului.

Ma mai gândesc insa daca pe usa biroului meu trebuie sa existe inscrisul „Primar” sau sa scrie, mai simplu, „La nea Nelu” , fiindca lumea asa ma cunoaste…

Comuna Sascut este a doua localitate rurala ca marime din judetul Bacau, cu peste 8.500 de locuitori in cele sapte sate componente, atestata documentar inca din 11 aprilie 1639. Numele satului de resedinta vine din limba maghiara (Szászkút, in traducere „Fântâna Sasului”). Acel Sascut era un sat razesesc dar, prin patrunderea marilor familii boieresti, satul a devenit o localitate de clacasi. În zona Sascut-Târg a fost construita prima fabrica de zahar din Moldova, in anul 1875, astazi disparuta. Sase obiective din comuna Sascut sunt incluse în lista monumentelor istorice din judetul Bacau, ca monumente de interes local. Unul este un sit arheologic – vestigiile unei asezari medievale (secolele XIV – XV). Alte patru sunt monumente de arhitectura: biserica „Sfântul Pantelimon” (1859) din satul Beresti, conacul Elias (secolul al XIX-lea), biserica „Sfântul Nicolae” (1809) si scoala (1906), toate trei din satul Sascut. Monumentul eroilor din Razboiul de Independenta, clasificat ca monument memorial sau funerar, dateaza din 1910. Personalitatile locale cele mai importante sunt Ioan Athanasiu (1826-1926), medic veterinar si fiziolog, membru corespondent al Academiei Române, precum si Teodor Negoita (1947-2011), explorator român.