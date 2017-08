În fiecare an, în luna august, avem ocazia să observăm CURENTUL METEORIC PERSEIDE. Curenții meteorici sunt cunoscuţi şi sub denumirea populară de „ploaie de stele căzătoare”. Țineți minte cum vă puneați o dorință atunci când erați mici și dacă vedeați o stea căzătoare dorinţa se împlinea? Ei bine, acum este timpul pentru o listă uriașă de dorinţe! Spre dezamăgirea multora, trebuie să spunem că perseidele sunt doar unul dintre numeroasele roiuri de meteori pe care le putem admira în decursul unui an. Și nu, nu va fi cel mai mare spectacol meteoric din istorie! Perioada de activitate a Perseidelor este între 17 iulie și 24 august, cu maximul curentului între 12 spre 13 august. Ele sunt celebre în primul când datorită faptului că oferă o rată constantă de meteori în fiecare an, se întâmplă vara, când foarte multă lume este în vacanță, iar temperaturile pe timpul nopții fac posibilă urmărirea cu ușurință a acestui spectacol celest. Numele lor provine de la constelația Perseu – zona din care par că radiază meteorii, dârele luminoase pe care le admirăm pe cer.

În noaptea de sâmbătă 12 spre 13 august 2017, în condiţiile în care cerul va fi senin, vă invităm la Observator între orele 21:00 și 00:00 pentru a urmări Perseidele împreună și pentru a face observații astronomice asupra planetelor Jupiter și Saturn.

Din păcate Luna va fi prezentă și luminoasă pe cer toată noaptea, ceea ce va reduce cu mult numărul meteorilor ce vor fi vizibili cu ochiul liber – în schimb vom putea face observaţii şi asupra Lunii. Dacă planificați o ieșire cu pătura să vedeţi stelele, departe de poluarea luminoasă a orașului să nu uitați să vă luați cu voi haine groase, o lanternă roșie, poate ceva de mâncare și ceai cald! Dar ce sunt meteorii? Și de unde provin aceștia? Ei bine, „de vină" este cometa Swift-Tuttle, o cometă cu o perioadă orbitală de aproximativ 133 de ani, un diametru cam de 26 km și care a trecut ultima dată la periheliu în 1992 (periheliul cometei este punctul în care aceasta trece cel mai aproape de Soare). În fiecare an Pământul trece prin urmele lăsate de cometă în spațiu, particule de praf și rocă rămase din coada cometei; particule ce ard și se dezintegrează în atmosfera terestră cu viteze de până la 60km/s (da, 216.000 km/h!). Acea dâră luminoasă pe care o vedem pe cer în urma arderii particulei de praf sau de rocă se numește meteor. Atâta vreme cât acea particulă călătorește în spațiu se numește meteoroid, iar dacă este suficient de mare încât să „supraviețuiască" trecerii prin atmosferă și să ajungă pe Pământ, atunci se numește meteorit. Ați văzut un meteorit până acum? Dacă nu – iată încă un motiv pentru a vizita Observatorul Astronomic „Victor Anestin", unde avem expuși doi meteoriți descoperiți la noi în județ și botezați – cum altfel decât Bacău I și Bacău II.

