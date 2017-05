O construcție nouă va fi ridicată lângă sediul Primăriei Secuieni. E vorba despre birourile Serviciului Public de Evidența Populației, investiție care va costa aproape 350.000 de lei (3,5 miliarde de lei vechi) și va fi finanțată din bugetul comunei. „Este turnată fundația, iar astăzi am început lucrările la zidăria clădirii. E un proiect foarte important deoarece serviciul respectiv funcționează în primărie, la această dată, iar spațiul este insuficient, ceea ce produce disconfort cetățenilor și angajaților. Din cauza lipsei de spațiu, adesea folosim, pentru această activitate, și sala de ședințe a Consiliului Local Secuieni”, a declarat Cosmin David, primarul comunei. În plus, rampa destinată persoanelor cu dizibilități de la intrarea spre birourile respective nu respectă standardele europene în domeniu, mai precizează edilul. Serviciul Public de Evidența Populației din Secuieni are o activitate intensă, fiindu-i arondate 13 comune din estul județului. Noul sediu va avea 150 mp și va fi dat în folosință peste două luni. 14 SHARES Share Tweet

