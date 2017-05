Top Story Inundații în județul Bacău de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Ploaia a început să inunde curțile și gospodăriile oamenilor în județul Bacău. Până la această oră ISUJ Bacău a fost solicitat să intervină pentru evacuarea apei din 8 curți, astfel: Roșiori (3), Plopana (1), Odobești (4). Pe drumul DN 2 F Bacău -Vaslui, partea carosabila este acoperita cu aluviuni intre localitatile Straminoasa si Plopana la km 38 + 200 m. Pentru degajarea partii carosabile lucrraza un utilaj de la drumuri nationale. Conform informării distribuitorului de energie electrică în acest moment sunt 11 localități fără energie electrică (Tescani, Bosoteni, Florești, Scorteni, Enachesti, Strugari, Cetățuia, Beresti Tazlău, Prisaca), 3175 de consumatori afectați. 169 SHARES Share Tweet

