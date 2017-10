„În cadrul cursului vreau să învățăm că orice imperfecțiune trebuie folosită în favoarea noastră.” Ivona Lucan: Ilinca, tu împreună cu Pogany sunteți gata să dați startul unui nou proiect, care face parte din programul „Hai și tu la Teatrul meu”. Povestește-ne puțin despre „Atelierul cu vise”. Cum ți-ai imaginat acest Atelier? Ilinca Istrate: M-am gândit să creez un loc special în Teatrul Municipal „Bacovia” unde, atât copiii, cât și eu să avem oportunitatea să ne jucăm, să ne punem în practică visele. Creativitatea este cuvântul cheie al Atelierului de Vise. I.L.: Vei fi un fel de „magician” al Artei păpușărești pentru copii. Ce îți propui prin acest curs? I.I.: În cadrul cursului vreau să ne cunoaștem, să ne descoperim abilitățile și calitățile, să fim siguri pe deciziile noastre, să nu ne fie frică să greșim, să învățăm că orice imperfecțiune trebuie folosită în favoarea noastră și să dăm frâu liber imaginației. I.L.: Ce vei lucra cu copiii înscriși la „Atelierul cu Vise”? I.I.: Vom construi păpuși inspirate din natură (frunze, picături de ploaie etc), mișcare scenică, exerciții de dicție și mânuire de păpuși. I.L.: Cum se finalizează acest curs? I.I.: Cursul se finalizează cu montarea unui mic spectacol cu păpuși, în care personajele vor fi interpretate de cursanți. Ivona Lucan,

