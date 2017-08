Peste 6000 de tineri din 32 de țări, între care și 100 de tineri din județul Bacău, vor participa la Întâlnirea Internațională a Tineretului Ortodox (ITO), care va avea loc la Iași în perioada 1 – 4 septembrie a.c. Alături de ei la evenimentul din capitala Moldovei va fi prezent și Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Pe lângă tinerii din România, la întâlnire vor mai sosi reprezentați din state precum: Cipru, Muntenegru, Albania, Rusia, Republica Moldova, Ucraina, Italia, Spania, Portugalia, Franța, Belgia, Irlanda. Acestora li se vor adăuga tineri din de pe continental african (Burundi, Uganda, Kenya, Congo, Malawi), dar și din SUA, Chile, Guatemala, Ecuador sau Venezuela. Pe parcursul celor patru zile, vor avea loc numeroase evenimente dedicate tinerilor, printre care cele mai importante vor fi: Conferința ”Tânărul în căutarea libertății” susținută de Pr. Constantin Necula (2 septembrie, Grădina Palas), ”Marșul Tinereții” (3 septembrie, Parcul Copou→Catedrala Mitropolitană) și Concertul exceptional Holograf, Orchestra Lăutarii și Maestrul Nicolae Botgros și Ion Paladi (3 septembrie, în fața Palatului Culturii). Gazda evenimentelor majore din perioada 1-4 septembrie va fi Daniel Buzdugan. ”Participanții sunt tineri ortodocși, băieți și fete, cu vârsta cuprinsă între 16 și 35 de ani, cu experiență în structurile parohiale sau asociațiile de tineret (ASCOR, ATOR, LTCOR ș.a.). Este o mare șansă pentru noi, dar este și o provocare. Încercăm să facem ca tinerii aceștia să plece cu o amintire frumoasă de la Iași, cu câteva lămuriri în ceea ce privește libertatea. Întâlnirea cu tinerii este o încercare de primenire a societății, de a le acorda încredere, de a le oferi niște răspunsuri, de a ne împrieteni cu ei și a le arăta că suntem aproape atunci când au întrebări și că pot primi răspunsuri”, a subliniat arhimandritul Nicodim Petre, Consilier al Sectorului de Misiune, Statistică și Prognoză Pastorală al Arhiepiscopiei Iașilor. Cei interesați de programul acestor zile pot accesa și adresa ito2017.ro 3 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.