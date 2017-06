Educatie Înscrieri în clasa a V-a la Școala Gimnazială „Spiru Haret” Bacău de Roxana Neagu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Școala Gimnazială „Spiru Haret” din Bacău, una din cele mai apreciate unități școlare, mai ales pentru rezultatele de excepție obținute cu elevii, se pregătește de înscrierile pentru clasa a V-a. Pentru anul școlar viitor, unitatea de învățământ dispune de trei clase pe acest nivel de studiu, a câte 25 de locuri fiecare. „Suntem o școală modernă, care și anul acesta a obținut rezultate foarte bune la olimpiadele și concursurile școlare, și la Limba Română, și la Matematică, și în competițiile școlare, dar și în concursuri extracurriculare de ecologie sau cele cu teme sanitare. Avem foarte multe premii. Mai mult, anul acesta școlar 2016 -2017, vor încheia cu media generală 10 pe linie 15 elevi . Totodată, cel mai important este faptul că orele de curs se desfășoară numai de dimineață, în intervalul de timp 8.00 – 12.00. Vom începe efectiv înscrierile, imediat cum se definitivează Evaluarea Națională, că până atunci nu se poate intra în școală. Noi îi aștepăm cu drag pe toți, porțile noastre sunt deschise.”

Prof. Gabriela Veliche, director adjunct Școala Gimnazială „Spiru Haret" Bacău În acest moment, Școala „Spiru Haret" are un număr de 17 săli de clasă, 3 laboratoare, bibliotecă, 2 cabinete, atelier. De asemenea, instituția de învățământ are şi o sală de sport, cu o suprafaţă de aproximativ 1024m², care în această vară va intra într-un amplu proces de renovare / modernizare și va fi adusă la cele mai înalte standarde. Procesul instructiv-educativ de la „Spiru Haret" satisface cerințele învățământului modern, european, cu cei 39 de profesori titulari, majoritatea lor cu grade didactice maxime, un colectiv profesoral tânăr, bine pregătit, aproape de elevi, foarte dedicați meseriei de dascăl, adevărați specialiști în educație. Și orele de opționale sunt diverse: de la „Comunicare și dezvoltare personală", „Orientare școlară și profesională", până la „Gramatică prin joc", „Mitologie românească", Tehnologia informației și comunicațiilor, iar din anul școlar viitor, la cererea părinților, se așteaptă aprobare pentru un opțional de limba germană la clasele mici. Tot aici au loc și activități extracuriculare, ce oferă copiilor, pe lângă o experiență de viață și dezvoltarea de competențe sociale, dar și de comunicare în limba română și chiar în limbi străine. Școala „Spiru Haret" dispune de clase dotate cu mobilier, aparatură și materiale didactice de actualitate, cu video-proiectoare, laptopuri, tablete și CD-uri, care sunt îmbinate cu metodele tradiționale de predare. Tot în această perioadă Școala „Spiru Haret" organizează înscrieri și pentru cele două grupe ale Grădiniței „Florița" care este în subordinea școlii, unde predau două educatoarele tinere, Codrina Panaite și Alexandra Gașpar. Tot aici există și un cabinet de logopedie. Zilele acestea, în această unitate de învățământ se definitivează și programul pentru activitățile ce se vor desfășura în Școala de Vară, ce va începe de luna viitoare. Detaliile și programul acestui proiect, care va fi afișat și la vizierul instituției, le vom prezenta în edițiile noastre viitoare.

