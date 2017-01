La Hotel „President” din Bacău a debutat, ieri, cea de-a patra ediție a simpozionului „Soluții științifice inovatoare pentru agricultură”. Ca de obicei, mult așteptatul eveniment, organizat în fiecare an de firma băcăuană Romchim Protect, s-a bucurat de o participare numeroasă, peste 130 de oaspeți din țară și de peste hotare – de la profesori universitari și cercetători din domeniul agriculturii la fermieri de excepție – răspunzând favorabil invitației organizatorilor. „Iată-ne ajunși, dragi invitați, la cea de-a patra ediție a simpozionului. Anul acesta se anunță a fi foarte bun pentru toți, dacă ne gândim că vom plăti cu 102 taxe mai puțin, iar, pe rafturile magazinelor, 51 la sută dintre produsele alimentare vor fi fabricate la noi, în țară, ceea ce nu e rău”, a spus în cuvântul de deschidere Ioan Neculcea, administratorul firmei Romchim Protect. Cei prezenți au luat contact direct cu noutățile tehnologice din ultimul an care au intervenit în vastul domeniu al agriculturii. Astfel, pentru început, Vladimir Crușnevski, venit tocmai din Ucraina, a supus atenției tema tema „Noi tehnologii în efectuarea tratamentelor fitosanitare și fertilizarea culturilor în condiții de umiditate excesivă a solului”. Mai exact, oaspetele străin a expus o interesantă tehnică, cel mai probabil preluată din domeniul militar, cu ajutorul căreia se facilitează executarea unor diverse lucrări de întreținere a culturilor chiar și în condiții vitrege, de umiditate excesivă, când, se știe, utilajele nu pot pătrunde în tarla. A urmat Claudiu Popovici, de profesie inginer silvicultor, dar care, în ultimii zece ani, s-a concentrat pe studii genetice asupra plantelor, reușind astfel să obțină rezultate de-a dreptul spectaculoase. Acesta a prezentat rezultatele unui extrem de interesant studiu realizat pe tomate, băcăuanul ajungând să obțină, prin încrucișări repetate, un soi de roșii în structura cărora a integrat enzime specifice… afinelor. Miercuri, în cea de-a doua zi a simpozionului, cei prezenți vor afla detalii despre îngrășămintele inteligente (produse și lansate pe piața internă de firma Romchim Protect), despre cele cu microorganisme, precum și despre soluțiile ingenioase care au apărut ca alternativă la dăunătoarele tratamente cu antibiotice la animalele din ferme. Programul va include și o vizită la noua fabrică de îngrășăminte de la Filipești, aparținând firmei Romchim Protect, unde este produs inclusiv revoluționarul biostimulator ASFAC BC0-4 care a cucerit întreaga țară. „Rău este faptul că, deși scăpăm de unele taxe, România va fi încă statul care percepe de șase ori mai multe taxe decât media europeană. În plus, din păcate, aproape jumătate din suprafața arabilă a țării aparține cetățenilor străini, dintre care 30 la sută sunt din UE, iar 10 la sută din afara spațiului comunitar. «Ce a mâncat lupul e bun mâncat» cum se spune în popor, însă va trebui să vedem ce putem face pentru a ne păstra pământurile, dar și investițiile cu capital românesc ce au mai rămas”

