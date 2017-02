Viorel Ilie, senator de Bacău, împreună cu ceilalți colegi din ALDE (Alianța Liberalilor și Democraților), a inițiat un proiect prin care Legea finanțelor publice urmează să fie modificată astfel încât să se revină la situația anterioară adoptării OUG 63/2010. Inițiativa urmărește să încurajeze mediul de afaceri și administrațiile publice locale să dezvolte cât mai multe proiecte în folosul comunităților. De altfel, consolidarea unei dezvoltări sustenabile a comunităților locale este unul dintre obiectivele Programului de guvernare PSD-ALDE 2017-2020. „Timp de opt ani am fost primarul municipiului Moinești, o funcție de mare importanță, o funcție care mi-a marcat cariera și a contribuit la formarea mea ca om implicat în promovarea și realizarea proiectelor comunității, declară Viorel Ilie, liderul grupului ALDE din Senat. Această inițiativă va contribui, cu certitudine, la finanțarea unor proiecte ale comunităților locale și regionale și, odată modificată legea, va fi de bun augur pentru administrațiile publice.” Modificările propuse vizează alocarea impozitului pe venit, pe profit și TVA încasate de UAT (comune, orașe, municipii), astfel: 47% din impozit la bugetul local al UAT-ului pe teritoriul căruia își desfășoară activitatea plătitorii de impozite, în loc de 41,75%, cât e acum, 13% la bugetul județului, în loc de 11,25%, și 22% în contul deschis la Trezorerie pentru echilibrarea bugetelor locale, în loc de 18,5% cât este în prezent. 1 SHARES Share Tweet

