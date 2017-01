Vidul legislativ care face referire la activitatea comercială din blocurile cu bulină roşie, adică risc de prăbuşire în cazul unui cutremur, n-a fost încă rezolvat de actualul Guvern. În aceste condiţii, încet, dar sigur, magazinele aflate în centrul oraşului, la parterul blocurilor, se închid. Pe strada Războieni, de exemplu, au mai rămas doar un magazin de haine şi frizeria, iar pe colţ Galeriile Alfa. Pub-urile, magazinul de panificaţie şi alte mici magazine au tras heblul şi caută alte locuri în care să-şi desfăşoare activitatea, departe, în mod paradoxal, de centrul oraşului. Pentru moment, rămân deschise Galeriile Alfa, aflate tot la parterul unui bloc cu bulină. „Avem autorizaţie eliberată de Primăria Bacău, valabilă până la 30 aprilie 2017. După această dată, ne vom încadra în cadrul legal”, a declarat Dionis Puşcuţă, şef Secţie Artă al Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”. Situaţia este cu atât mai îngrijorătoare cu cât, în acest an, Bacăul deţine două titluri europene cu potenţial de a atrage turişti, dar aceştia se vor trezi într-un oraş cu centrul gol. Pe Mărăşeşti s-au închis mai multe sedii de bănci, magazine şi sunt doar primele. „Vă daţi seama că îmi pare rău pentru această situaţie, dar în acest moment doar Guvernul mai poate soluţiona această chestiune. Există o lege în vigoare şi mai mult decât atât şi o sentinţă judecătorească pe care nu le putem încălca”, a declarat primarul Cosmin Necula. Deocamdată, nu se ştie când se va aproba modificarea legislativă, dar draftul ordonanţei a fost pus în dezbatere publică. „În acest moment, cine depune cerere pentru reînnoirea autorizaţiei de funcţionare primeşte negaţie, din cauza acestei legi. Singurul bloc reabilitat este Mărăşeşti 11, unde activitatea comercială poate continua”, a declarat Gabriela Senteş, de la Compartimentul autorizări. În primăvara acestui an vor demara şi procedurile de licitaţie pentru proiecte tehnice şi studii de fezabilitate pentru reabilitarea cu bani de la Guvern a acestor blocuri din centrul oraşului, dar lucrările efectiv s-ar putea derula abia din vară sau chiar toamnă. 2 SHARES Share Tweet

