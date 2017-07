Fostul ofiţer al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău a fost arestat, anul trecut, pentru pornografie infantilă, după ce procurorii DIICOT au descoperit că acesta şi-a deschis un videochat în locuinţa sa şi a organizat „spectacole pornografice” contra cost la care a participat şi o fată de 16 ani. Tribunalul Bacău a constatat legalitatea administrării probelor şi a rechizitoriului în dosarul în care au fost trimişi în judecată D.R.S., cercetat pentru trafic de minori şi pornografie infantilă, C.C.I., acuzat de pornografie infantilă, evaziune fiscală şi efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, în scopul obţinerii de bani, bunuri ori alte foloase, şi P.V., cercetat pentru pornografie infantilă. Instanţa a dispus începerea judecăţii, dar decizia poate fi contestată. „În perioada august- septembrie 2015, inculpatul C.C.I. a contribuit împreună cu inculpatul P.V. şi suspecta S.A.M. la organizarea unor spectacole pornografice la care au participat o minoră în vârstă de 16 ani şi inculpatul D.R.S. (arestat în cauză la data de 07.09.2016) obţinând foloase de pe urma acestor spectacole care au avut loc în locuinţa sa şi care au fost promovate în mediul online, prin intermediul mai multor site-uri de profil”, arată procurorii. Aceştia susţin că, în cursul anului 2015, C.C.I., ofiţer activ la acea dată în cadrul IPJ Bacău a înfiinţat, în locuinţa sa din comuna Letea Veche, un studio de videochat. Potrivit anchetatorilor, C.C.I. i-a solicitat unei alte persoane să înfiinţeze o societate comercială pe numele său. „Astfel, inculpatul C.C.I. i-a pus la dispoziţie respectivei persoane sumele de bani necesare înfiinţării societăţii, sediul persoanei juridice fiind stabilit la locuinţa inculpatului. Pentru a putea desfăşura activităţi de videochat în cadrul societăţii, a fost stabilită ca activitate principală, activităţi ale portalurilor web. (…) Inculpatul C.C.I. l-a cunoscut în luna iulie 2015 pe inculpatul D.R.S. şi pe concubina minoră a acestuia. Cu această ocazie, inculpatul D.R.S. a fost de acord să desfăşoare activităţi de videochat şi totodată să locuiască împreună cu concubina sa minoră în locuinţa în care fusese înfiinţat studioul. În aceeaşi perioadă, inculpatul C.C.I. a deschis cu ajutorul suspectei S.A.M. mai multe conturi pentru diferite persoane de sex feminin şi masculin, care au început să desfăşoare activităţi de videochat în camerele din imobilul său”, sunt acuzaţiile procurorilor. Conform înţelegerii, persoanele care desfăşurau activităţi de videochat primeau 60% din veniturile realizate, iar diferenţa de 40% era împărţită între inculpaţii C.C.I. şi P.V., după acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării activităţii. Pentru că veniturile obţinute din videochat nu erau considerabile, C.C.I. i-a propus lui D.R.S. implicarea concubinei sale minore în activitatea de videochat. Motivat de faptul că înregistrarea minorei pe un cont nu ar fi fost permisă de către site-urile pornografice, C.C.I., care avea acces la locul său de muncă la un fişet în care erau depozitate actele de identitate pierdute, i-a oferit lui D.R.S. mai multe astfel de acte de identitate ale unor persoane de sex feminin majore. Ulterior, pentru a nu figura ca persoana care a deschis contul pe care minora urma să desfăşoare activităţi de videochat, C.C.I. i-a permis lui D.R.S. să deschidă un cont pe numele său, cu mailul acestuia, iar ulterior au fost transmise respectivelor site-uri, fotografii cu minora în timp ce ţinea în mână un act de identitate al unei persoane majore, care au fost editate pentru a semăna cu aceasta. „Inculpatul D.R.S. şi minora (însărcinată în acea perioadă) au desfăşurat spectacole pornografice în locuinţa inculpatului C.C.I., acesta din urmă şi inculpatul P.V. încasând procentul stabilit anterior din sumele de bani virate de site-urile care au promovat spectacolele pornografice şi care au fost vizionate contra cost de către diferiţi clienţi”, precizează procurorii. 0 SHARES Share Tweet

