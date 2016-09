Incepe freamatul pentru organizarea alegerilor parlamentare

Saptamâna trecuta s-a desfasurat prima videoconferinta pe tema alegerilor pentru Parlamentul României programate sa aiba loc pe 11 decembrie. La aceasta a participat Comisia tehnica judeteana pentru organizarea alegerilor stabilita prin ordinul prefectului Ioan Ghica. Acesta din urma a anuntat ca in acest moment este in lucru caietul de sarcini pentru achizitionarea serviciilor de tiparire a buletinelor de vot. Acesta este al doilea tur de alegeri din acest an, dupa cele locale care au avut loc in iunie.

Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a publicat si calendarul actiunilor care trebuie intreprinse pâna la momentul decisiv, 11 decembrie. Pâna pe 4 octombrie, birourile electorale trebuie sa publice numarul alegatorilor si al semnaturilor necesar pentru sustinerea candidaturilor.

Inscrierea celor care doresc sa voteze in strainatate in registrul electronic de vot s-a incheiat, iar pâna pe 11 octombrie, AEP va publica localitatile in care vor functia sectii de votare, pentru cei care nu isi vor exprima optiunea prin posta, ci vor merge direct la ambasade sau alte puncte de votare. Pâna pe 11 noiembrie, Posta Româna va incepe trimiterea documentelor necesare pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenta celor care au ales aceasta metoda.

Urmatorul termen mai important este depunerea listelor de candidati si a candidaturilor indepedente pentru Senat si Camera Deputatilor, cel mai târziu cu 45 de zile inaintea alegerilor, adica 27 octombrie. Candidaturile ramân definitive pe 7 noiembrie 2016. Doua zile mai târziu se stabileste si ordinea in care se tiparesc numele candidatilor pe buletinele de vot. Buletinele de vot vor fi imprimate pâna pe 26 noiembrie, adica cu 15 zile inainte de data alegerilor.

Campania electorala va incepe pe 11 noiembrie si se va incheia pe 10 decembrie la ora 7. In ziua alegerilor, ca si pâna acum, votarea va incepe la ora 7, iar urnele se vor inchide la ora 21.

In acest an, se revine la votul pe liste, adica fiecare formatiune politica va propune alegatorilor o lista de optiuni, intr-o ordine care va asigura primilor clasati locul in Parlament.

Norma de reprezentare pentru Camera Deputatilor este de un deputat la 73.000 de locuitori, iar la Senat de un senator la 168.000 de locuitori. Limita de vârsta este de 23 de ani la deputati si 33 de ani la senatori. Judetul Bacau constituie Circumscriptia electorala 4 si va avea patru senatori si zece deputati.

In legislativul precedent, cel care se incheie in decembrie, Bacaul a avut in premiera 18 parlamentari: sapte de la PSD, cinci de la PNL, doi de la PC – devenit acum ALDE, unul de la PDL si trei de la defunctul PP-DD.