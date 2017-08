Multimedia Incendiul de la groapa de gunoi de Desteptarea -

Pompierii băcăuani s-au luptat toată noaptea cu incendiul izbucnit la groapa de gunoi a orașului. Suprafața mare pe care se manifestă incendiul, cantitatea imensă de materiale combustibile, cât și drumurile greu accesibile au facut ca intervenția să fie de lungă durată. 1 of 11 FOTO&VIDEI: ISU Bacău 20 SHARES Share Tweet