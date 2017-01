Multimedia Incendiu la Răcăciuni de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Pompierii militari salvatori au intervenit în duminică seară, la ora 20:29, în comuna Răcăciuni, sat Fundu Răcăciuni, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit în gospodăria unui bărbat, în vârstă de 42 de ani. Imediat, la fața locului s-au deplasat șapte salvatori, cu două autospeciale de intervenție cu apă și spumă. La sosirea forțelor de intervenție la locul evenimentului s-a constatat că incendiul se manifesta generalizat la o casă de locuit, de tipul P+M. Construcția avea parterul cu pereții din BCA, masarda cu pereții din lemn, izolați cu vată minerală și placați cu rigips, iar acoperișul cu astereală din lemn și învelitoare din tablă. La ora 22:35, incendiul a fost lichidat. 1 of 5 Intervenția pompieri salvatori băcăuani a fost una extrem de dificilă din cauza drumului greu accesibil, acoperit cu zăpadă și gheață, a temperaturii foarte scăzute, -14°C și a vântului puternic ce bătea în rafale și își schimba des direcția. În urma incendiului, ce a avut drept cauză probabilă un coș de fum defect sau necurățat ori neprotejat termic față de materialele combustibile, au ars aproximativ 90 de metri pătrați casă de locuit și bunuri materiale din două camere.

De menționat este faptul că, în urma incendiului nu s-au înregistrat victime. 41 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.