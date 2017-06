Actualitate Incendiu la o hală din Nicolae Bălcescu de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Pompierii bacauani au intervenit la un incendiu izbucnit, astazi, in jurul ore 16.00, la o hala dezafectata din localitatea Nicolae Balcescu. La fata locului s-au deplasat 24 de militarii cu opt mijloace de interventie iar cand au ajuns acolo au gasit cladirea cu o suprafata de 375 mp cuprinsa de flacari. In interior erau depozitate parti componente dintr-o masina de tipografie dezafectata si mai multe role de hartie. In urma incendiului au ars bunurile din interior si acoperisul halei, nefiind inregistrate victime. Cauza este in curs stabilire. 1 of 5 64 SHARES Share Tweet

