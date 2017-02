Onesti Incendiu într-un apartament la Onești de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Duminică, 26 februarie a.c., la ora 12:54, Garda de Intervenție din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești a fost solicitată să intervină în municipiul Onești, strada George Bacovia, pentru lichidarea unui incendiu produs într-un apartament aflat în proprietatea unui bărbat, în vârstă de 68 de ani. La fața locului s-au deplasat 14 pompieri salvatori cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă, o autospecială de lucru și salvare de la înălțimi și o ambulanță SMURD. La sosirea la locul evenimentului pompierii militari au constatat faptul că incendiul se manifesta, cu puternice degajări de fum, într-o locuință situată la etajul III al unui imobil de tipul P+4. Pompierii au salvat proprietarul, care se afla în interiorul apartamentului. Acesta a suferit o intoxicație cu fum și a fost transportat de către echipajul SMURD la Compartimentul Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Municipal Onești. Pentru a preveni alte intoxicații cu fum și pentru a nu periclita viața altor cetățeni salvatorii au luat măsura evacuării a patru persoane de la etajele III și IV ale imobilului. Incendiul a fost lichidat la ora 14:13. În urma incendiului, ce a avut drept cauză probabilă folosirea focului deschis în spații închise au ars elemente de mobilier și un televizor și s-au degradat pereții locuinței și alte bunuri materiale. 6 SHARES Share Tweet

