Miercuri, 04 ianuarie 2017, la ora 09:49, Garda de Intervenție din cadrul Detaşamentului de Pompieri Oneşti a fost solicitată să intervină în localitatea Mănăstirea Caşin pentru lichidarea unui incendiu izbucnit în gospodăria unui bărbat, în vârstă de 64 ani. Imediat, la fața locului s-au deplasat două autospeciale de intervenție, încadrate cu opt pompieri militari salvatori. La sosirea echipajelor la locul intervenţie s-a constatat faptul că, incendiul se manifesta la o construcţie cu pereţii din cărămidă şi paiantă şi acoperiş cu astereală din lemn şi învelitoare din ţiglă. De precizat este faptul că la locul intervenției nu s-a putut ajunge cu autospecialele din cauza unui pod agabaritic, ce traversează albia pârâului Sărățelu, aceasta fiind singura cale de acces. Având în vedere acest fapt pompierii militari au intervenit pentru lichidarea incendiului cu ajutorul unui UTV, din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Mănăstirea Cașin. Prin intervenția promptă și rapidă a pompierilor militari incendiul a fost lichidat la ora 10:55. În urma incendiului, ce a avut drept cauză probabilă un burlan de fum amplasat necorespunzător ori neprotejat termic față de materialele combustibile, au ars aproximativ 5 metri pătrați de astereală din lemn din componența acoperișului și s-au deteriorat piese de mobilier, tavanul și pereții din interiorul construcției.

