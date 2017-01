Timpul trece atât de repede, chiar nemilos de repede, iar de acest lucru încep să fie din ce în ce mai conștienți elevii de clasa a XII-a care în vară au de susținut examenul de bacalaureat și chiar admiterea în învățământul superior. Unii dintre ei au intrat de ceva vreme în febra pregătirilor și sacrifică mai tot timpul pentru acest prag important din viața lor. Există, însă, și o categorie de elevi aflați în fața examenului de maturitate, care alocă foarte mult timp și altui gen de studiu, activități care se pare că le vor marca toată viața. Și ne referim aici la elevii de la secția coregrafie a Colegiului Național de Artă „George Apostu”.

Zilele trecute i-am întâlnit în sala de repetiții pe o parte dintre cei aproximativ 60 de elevi de toate clasele ai secției de coregrafie. Dacă prezența fetelor nu surprinde, numărul băieților care fac balet este remarcabil în ciuda faptului că există idei preconcepute că, în general, dansul este pentru fete.

Alexandru Radu este elev în clasa a XII-a și face balet din clasa a V-a. Își amintește că părinții sunt cei care l-au adus la Colegiul de Artă și că nu avea nicio idee despre ce însemna baletul. „Inițial vroiam să merg la altă secție, dar pentru că nu mai erau locuri, am mers la coregrafie. Doamna profesoară Simona Baicu m-a învățat ce este baletul și astăzi iubesc această artă”, ne-a povestit tânărul balerin, care a specificat că baletul l-a ajutat foarte mult în dezvoltarea personală pe toate planurile.

Încercând să ne convingă de realizările sale, Alexandru Radu a amintit de nenumăratele participări la diferite concursuri și reprezentații naționale unde a reușit să obțină diferite premii importante, subliniind că din punctul său de vedere o clasare pe un loc VI cu o formație de băieți la un concurs desfășurat în Croația a fost cea mai importantă realizare personală. Cu examenul de bacalaureat nu are nicio emoție, iar după ce va termina acest capitol se va îndrepta spre o facultate de coregrafie, cel mai probabil la Iași.

O poveste asemănătoare o are și Radu Munteanu. El a venit la Colegiul de Artă când era în clasa a VII-a, la secțiunea muzică. Între timp a descoperit baletul și din clasa a IX-a a studiat la secția de coregrafie. „Inițial am început cu dansul contemporan, iar ceva mai târziu am trecut și la dans clasic și în continuare îmi propun să rămân fidel baletului. După ce termin cu bac-ul intenționez să merg la o facultate de coregrafie din Italia”, ne-a dezvăluit Radu Munteanu.

O poveste mult mai interesantă, demnă chiar de un bestseller, dar din care noi vom reda doar o parte din latura artistică, o are Severin Brunhuber, elev și el în clasa a XII-a la Colegiul de Artă băcăuan, dar și student al Universității de Muzică și Teatru din Munchen, Germania. Face balet de 8 ani și prima dată a fost adus de părinți la Colegiul de Artă unde trebuia să meargă la desen. Pentru că nu mai erau locuri, s-a reorientat pe coregrafie. Și bine a făcut, pentru că odată cu trecerea timpului, Severin a demonstrat că locul lui e la balet, acolo unde a reușit să câștige foarte multe concursuri și olimpiade. „La început a fost mai greu. Cu timpul am învățat să iubesc baletul iar acum consider că baletul este cariera mea”, au fost primele mărturisiri ale lui Severin care ne-a povestit și cum a ajuns să fie student al Universității de Muzică și Teatru din Munchen:

„Am fost la un concurs la Sighișoara și acolo am fost remarcat de o doamnă coregraf de la Universitatea din Germania. Atunci am primit o propunere, după care am fost selectat și așa am ajuns să studiez la Munchen din 2015, urmând să închei aceste studii în 2018. Am o bursă acolo.” Interesant este că în toată această perioadă Severin Brunhuber este și elev și student, fiindu-i destul de greu, alergând practic între câteva avioane pentru a susține examenele la colegiul băcăuan, la cursurile Universității de Muzică și Teatru din Munchen sau să ajungă la spectacolele în care „joacă”.

Tânărul balerin ne-a explicat că după ce va termina studiile de la Munchen intenționează să rămână la Opera din Muchen, unde deja are și experiență. „Încă de anul trecut am dansat într-un balet, Spartacus. Este vorba despre un dans de grup, unde la început am fost rezervă, dar m-am pregătit foarte mult și într-un final am reușit să mă impun și am fost în prim plan în mai multe spectacole. E extraordinar să evoluezi pe o astfel de scenă și cu un public care simte, înțelege și apreciază astfel de spectacole”, a adăugat Severin Brunhuber care ne-a amintit și de fratele său, Quirin, balerin și el, care a studiat la Colegiul Național de Artă „George Apostu” și care, din acest an școlar s-a transferat la Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” din București.

Prezentă la întâlnirea noastră a fost și profesoara de coregrafie de la Colegiul de Artă, Simona Baicu, cea care a urmărit discuția noastră cu mândrie și cu zâmbetul pe buze:

„După cum ați observat, o parte dintre elevii de la coregrafie au ajuns la această secție mai mult din întâmplare. Asta și din cauza părinților care nu au prea multe informații despre această artă. Însă, după cum se vede, toți elevii care au ajuns la balet sunt foarte talentați și pot spune că deja au confirmat în această artă.”

Simona Baicu a ținut să sublinieze că are în pregătire mai mulți tineri talentați cu care a reușit de nenumărate ori să pună în scenă diverse spectacole de balet și că pe viitor va încerca să aducă băcăuanilor noi surprize cu reprezentații de valoare ridicată ce vor putea rivaliza cu evenimentele din orașele mari și cu tradiție din țară.

„E destul de dificil dar îmi fac timp pentru toate. Când sunt în Germania, colegii mei din liceu mă țin la curent cu tot ce se întâmplă la școală. Îmi trimit toate lecțiile pe facebook și eu învăț de acolo.”

Severin Brunhuber