Sport În oglindă: 3 din 3 de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Bilanț diametral opus pentru cele două divizionare C băcăuane în acest debut de retur. Dacă Aerostar a adunat victorii pe linie, în schimb Sport Club a ajuns la cea de-a treia înfrângere din tot atâtea jocuri. În ciuda jocului mai slab făcut vineri, „aviatorii” urcă pe locul 4 și atacă podiumul. Sport Club, în schimb, pare o echipă fără viitor, strivită de probleme economice și sportive. Aerostar- Avântul Valea Mărului 1-0 (0-0). A marcat: Sahru (’55). Trebuia să fie un festival de goluri. A fost doar o victorie la limită. Suificientă însă pentru a permite Aerostarului să-și continue ascensiunea în clasamentul Seriei I. Misiunea gazdelor a fost facilitată de accidentarea lui Bogoș și de eliminarea lui Vârlan (’40), care a mai tăiat din…avântul oaspeților, o echipă destul de bine organizată, în ciuda poziției din clasament. Singurul gol al meciului a căzut la zece minute după pauză, fiind realizat de Alex Sahru, care a reluat din viteză, cu capul, centrarea precisă a lui Oanea. Ignea și Tudorache (bine intrat în meci) puteau pune victoria la adăpost, însă au ratat nepermis de usor din poziție de unu la unu cu portarul Chirilescu. Și dacă nu s-a făcut 2-0 sau chiar 3-0, era cât pe ce ca scorul să devină 1-1, per final, Avântul irosind o mare ocazie la un contraatac. Cu procentaj maxim în acest retur, echipa antrenată de Mișu Ionescu speră să-și continue seria și la Odohei, unde nu va conta pe Mihăeș (suspendat) și Tudorache (accidentat) și unde va trebui să aibă o altă exprimare față de cea arătat vineri, în meciul cu Valea Mărului. Aerostar: Albescu- S. Ichim, Mihăeș (’84 C. Ardei), Dima, Oanea- Strat (’46 Tudorache), Chirilă- Sahru, Gheorghiu, Artenie (’80 R. Istrate)- Ignea (‚76 Antim). SC Bacău- AFK Csikszereda Miercurea-Ciuc 0-3 (0-2). Au marcat: Csonka (’30), Tamas (’42) și N. Nagy (’72). Pentru duelul cu lidera, Sport Club a reunit în teren tot ce avea mai bun. Asta în ciuda faptului că, inițial, jucătorii reprezentativi ai SC-ului anunțaseră că părăsesc definitiv echipa, nemulțumiți de situația materială tot mai precară a grupării conduse de Păuceanu. Numai că nici măcar prezența lui Dediu, Lozneanu, Dobârceanu, Întuneric, Sascău sau Boghian nu a putut salva formația băcăuană de la o înfrângere la scor de forfait. Cu o pregătire fizică aproape inexistentă, gazdele nu au avut nicio șansă în fața ciucanilor de la Csikszereda, care au avut în Robert Ilyes (43 de ani), Bajko Barna, Nandor Tamas și, mai ales, marocanul de 21 de ani Soufiane Jebari (împrumutat de la o echipa spaniolă de Segunda B) cei mai buni jucători. Intervențiile lui Hăisan și starea terenului -care a jucat deseori feste oaspeților pe faza de finalizare- au limitat proporțiile scorului, însă, la fel de adevărat este că în min.70, la 2-0 pentru Csikszereda, Boghian a ratat o lovitură de la 11 metri acordată pentru hențul lui Savin, iar în min. 84, B. Lupu a executat o lovitură liberă în transversală. Ciucanii au deschis scorul în min. 30, la o reluare slabă a lui Csonoka, în urma unui corner si l-au majorat cu trei minute înainte de pauză, atunci când Tamas a finalizat un contraatac solitar demarat din propria jumătate de teren. Același Tamas a apărut și în versiune de assist-man pentru golul definitivului 3-0 realizat de N. Nagy în min. 72. SC Bacău: Hăisan- Dediu, Lozneanu, Mocanu (’70 Hâncu), Dobârceanu- Vântu, Sascău (’73 Șt. Pavel), Întuneric, Flenchea (’60 Ciubotaru, ’78 Tătaru)- B. Lupu, Boghian. Rezultatele complete ale etapei a 28-a: Olimpia Rm. Sărat- Știința Miroslava 0-2, Atletico Vaslui- CSM Pașcani 1-5, CSM Roman- AFC Hărman 0-3, SC Bacău- AFK Csikszereda Miercurea-Ciuc 0-3, Aerostar- Avântul Valea Mărului 1-0, Sporting Liești- Metalosport Galați 1-0, Olimpic Cetate Râșnov- Sportul Chișcani 3-1. AFC Odorhei a stat. Clasamentul Seriei I 1. AFK Csikszereda 17 12 4 1 38-11 40p.

2. AFC Hărman 17 11 4 2 40-12 37p.

3. Știința Miroslava 17 11 2 4 36-20 35p.

4. Aerostar Bacău 17 9 4 4 28-16 31p.

5. Atletico Vaslui 17 9 2 6 36-24 29p.

6. Sporting Liești 17 8 3 6 21-17 27p.

7. CSM Roman 17 8 3 6 29-30 27p.

8. Olimpia R. Sărat 17 8 2 7 24-20 26p.

9. Cetate Râșnov 17 6 3 8 20-22 21p.

10. Metalosport Gl. 16 5 3 8 13-22 18p.

11. Av. V. Mărului 16 5 1 10 23-43 16p.

12. CSM Pașcani 17 4 1 12 25-43 13p.

13. AFC Odorhei 16 3 3 10 16-41 12p.

14. Sp. Chișcani 17 2 3 12 12-34 9p.

15. SC Bacău 17 4 4 9 27-33 -28p. Programul etapei viitoare (25 martie): Știința Miroslava- Atletico Vaslui, CSM Pașcani- CSM Roman, AFC Hărman- SC Bacău, AFC Odorheiu-Secuiesc- Aerostar Bacău, Avântul Valea Mărului- Sporting Liești, Metalosport Galați- Olimpic Cetate Râșnov, Sportul Chișcani- Olimpia Râmnicu-Sărat. AFK Csikszereda Miercurea-Ciuc stă. 5 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.