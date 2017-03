Interviu Împrimăvărare împreună cu Mihaela și Ovidiu Bufnilă de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Facturi. Termene limită. Impozite. Cheltuieli. RCA. Întreținerea. Lumina. Schimbă uleiul. Schimbă cauciucurile de iarnă. Gata, a venit primăvara. Cu ce ne îmbrăcăm? Ce mâncăm mâine? Te doare ceva? Atenție la colesterol! Trebuie să facem o revizie la centrala termică. Cum o să fie vremea la sfârșit de săptămână? Trebuie să facem curățenie în boxă, poate la vară. Vezi să înlocuiești spotul din hol, că s-a ars. Poate că ar trebui să reparăm peretele, acolo jos, uite, vezi, e o crăpătură! Știi că trebuie să ascuți cuțitele de bucătărie? Ar fi bine să dezghețăm frigiderul. Vrei să vezi dacă au adus portocale roșii la Lidl?! Mihaela și Ovidiu Bufnilă au și ei un frecuș al vieții. Și câte și mai câte. Au și ei o primăvară a lor, ca atâția alți oameni de pe lumea asta, o primăvară numai a lor, cu de toate, cu griji, cu bucurii, cu dorințe, cu speranță și prieteni, o primăvară însorită, pe care și-o doresc să fie nesfârșită, să fie așa ca o duminică frumoasă care începe de luni, dis-de-dimineață, și care nu se mai sfârșește niciodată. Citiți în ediția de astăzi a cotidianului Deșteptarea cum trăiesc Mihaela și Ovidiu Bufnilă zi de zi o frumoasă primăvară. 6 SHARES Share Tweet

