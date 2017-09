Un clip socant inregistrat, dupa cate se pare, la Lespezi, circula pe retelele sociale provocand indignare printre iubitorii de animale si nu numai. Un adolescent de 13 ani este filmat cu telefonul in timp ce ucide cu sange rece un pui de pisica. Tanarul se pare ca mergea cu bicicleta pe un drum de tara si pisicul i-a taiat calea, iar biciclistul s-a dezechilibrat si a cazut. Dupa ce s-a ridicat, el a luat puiul de pisica si a dat cu el de pamant, dupa care l-a lovit cu picirul si l-a aruncat in sant. http://www.desteptarea.ro/wp-content/uploads/2016/06/video-1465885471.mp4 Se pare ca filmul a fost inregistrat de varul sau si a fost postat pe Facebook, dupa care a fost sters. Nu inainte ca imaginile sa fie reinregistrate de o alta persoana si postate din nou pe reteaua sociala. Mai multi useri de pe retelele sociale sunt hotarati sa depuna plangere la Politie sub acuzatia de „cruzime fata de animale” pentru ca adolescentul sa fie pedepsit. 58 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.