Divizionara C Aerostar Bacău și-a fortificat compartimentul ofensiv prin legitimarea atacantului Teodor Ignea. Fost campion național de juniori cu CSM Pașcani în 2015, Ignea a evoluat în sezonul 2015-2016 la Sport Club Bacău, sub ale cărei culori a debutat în Liga a II-a. Problemele financiare întâmpinate de SC Bacău vara trecută l-au făcut pe atacantul în vârsta de 20 de ani să ia drumul Aradului, unde a evoluat mai mult pentru „satelitul” celor de la UTA. În această iarnă, Ignea a revenit, însă în Bacău, semnând un contract pe trei sezoane cu Aerostar. Teodor Ignea completează lista de achiziții a „aviatorilor”, pe care se mai regăsesc numele lui Dima, Sorin Ichim și Adrian Gheorghiu, la rândul lor foști jucători ai concitadinei Sport Club. Gruparea băcăuană antrenată de Mișu Ionescu va intra astăzi într-un stagiu de pregătire centralizată la baza proprie, urmând ca săptămâna viitoare să susțină un joc de verificare la Suceava, în compania echipei de ligă secundă Foresta. 0 SHARES Share Tweet

