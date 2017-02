I-auzi trei, să-i dăm bătăi!

Voleibaliștii Științei Bacău nu încetează să impresioneze. Sâmbătă, studenții au reușit un nou succes în cinci seturi; al treilea în 2017. De data aceasta, echipa antrenată de Cornel Pășuraru și Sebi Țurcanu s-a impus pe terenul Caransebeșului. Un 3-2 de senzație, cu răsturnări spectaculoase de scor, care au evidențiat puterea de luptă și, mai ales, psihicul de oțel al băcăuanilor.

Cu un lot de 14 jucători, dintre care nu mai puțini de zece sunt stranieri, bănățenii și-au adjudecat actul de debut la limită: 25-23. Următoarele două seturi au revenit, în schimb băcăuanilor. Ambele, în prelungiri, ambele la același scor, 26-24, cu precizarea că Știința s-a desprins la 2-1 pe seturi după un parțial trei în care a revenit formidabil de la 19-23. Caransebeșul nu a cedat și a împins jocul în tie-break, după ce a câștigat actul patru la cinci puncte diferență. Setul de final a fost unul nebun.

Ajunși la 14-12, oaspeții nu au fructificat cele două mingi de meci, așa că tie-break-ul a continuat, cu echipa gazdă aflată în mai multe rânduri la un singur punct de victorie. La 18 egal, Știința nu a mai lăsat nicio șansă adversarei și, după ce a punctat pentru 19-18, a construit inteligent mingea de meci pentru atacul devastator al lui Csoma din linia a doua: 20-18 și 3-2 la general. Studenții se desprind la șapte puncte de locul 11, primul retrogradabil, urcând pe poziția a noua, la un punct în spatele băimărenilor de la Explorări și la două de învinsa lor de sambătă, VC Caransebeș.

Știința: Ivkovic (Cazacu), Someșan (Sărăcuțu), Vițelaru (Ivankovic), Cimili, Marinca (Al. Voinea), Csoma (Purice), Ghimeș libero.

Păduraru: „Băieții s-au luptat fantastic”

Antrenorul Științei Bacău, Cornel Păduraru a ținut să remarce puterea de luptă elevilor săi. „Băieții au luptat fantastic. A fost teribil de greu, mai ales că în toate seturile s-a mers cap la cap. Am avut emoții mari în tie-break, ținând cont că nu am putut valorifica primele mingi de meci, dar echipa a reușit sa găsească resursele fizice si în special psihice pentru a tranșa jocul în favoarea sa cu 20-18. Victoria e cu atât mai prețioasă cu cât am întâlnit un adversar redutabil. Toți jucătorii noștri s-au autodepășit, însă doresc să evidențiez evoluția lui Vițelaru, care a făcut un meci cu adevărat mare”, a declarat tehnicianul băcăuan.

Au ajuns în zori

Imediat după încheierea meciului din Banat, voleibaliștii Științei s-au îmbarcat în autocar, îndreptându-se spre casă. Studenții au ajuns în Bacău în zorii zilei de duminică, puțin înainte de ora 6.00. Știința va disputa următoarele două jocuri de campionat pe teren propriu. Sâmbătă, 4 martie, de la ora 17.00, Someșan și Compania vor primi vizita „lanternei roșii” VCM Piatra Neamț, pentru ca în intermediara programată miercuri, 8 martie, să evolueze în cuplaj cu voleibalistele Științei, ambele formații băcăuane întâlnind-o pe SCM U Craiova.

Dejul a luat un punct liderei

Meci de cinci seturi și la Dej, acolo unde gazdele de la Unirea au revenit de la 0-1 și 1-2 contra liderei Steaua, ducând meciul în tie-break-ul. Victoria a revenit însă oaspeților, care și-au adjudecat actul de final la limită, cu 16-14.

Rezultatele complete ale etapei a 19-a: VCM Piatra Neamț- SCM U Craiova 0-3, VC Caransebeș- Știința Bacău 2-3, U Cluj- VM Zalău 0-3, Unirea Dej- Steaua Bucuresti 2-3, CSM București- Explorări Baia Mare 3-0. Meciul Arcada Galați- Tricolorul Ploiești s-a desfășurat ieri.

Clasament

1. Steaua București 19 15 4 50-20 45p.

2. VM Zalău 19 15 4 49-21 44p.

3. SCM U Craiova 19 15 4 48-17 43p.

4. Arcada Galați 18 15 3 46-21 42p.

5. Tricolorul Ploiești 18 12 6 41-28 35p.

6. CSM București 19 11 8 40-31 34p.

7. VC Caransebeș 19 7 12 31-42 22p.

8. Explorări B. Mare 19 6 13 31-43 21p.

9. Știința Bacău 19 7 12 29-44 20p.

10. Unirea Dej 19 5 14 27-48 17p.

11. U Cluj 19 4 15 19-48 13p.

12. VCM P. Neamț 19 1 18 8-56 3p.

Programul etapei viitoare (4 martie): Tricolorul Ploiești- Unirea Dej, Steaua- U Cluj, VM Zalău- CSM București, Explorări Baia Mare- VC Caransebeș, Știința Bacău- VCM Piatra Neamț (ora 17.00), SCM U Craiova- Arcada Galați (se joacă pe 5 martie, de la 13-45/ Digisport).