Divizionara A de handbal masculin CSȘM Bacău va susține primul meci oficial din 2017 de-abia pe data de 18 februarie, contra Politehnicii Iași, în runda de debut a returului de campionat. Până atunci, echipa antrenată de Gabriel Armanu o va da pe amicale. Iar principalele adversare ale băcăuanilor în aceasta perioada vor fi formații de primă ligă. Primele teste vor avea loc săptămâna viitoare, atunci când CSȘM va susține o „dublă” contra Sucevei. În plan există și o participare la un turneu organizat de CSM Focșani 2007, dar și un joc de verificare pe terenul Vasluiului, pe data de 31 ianuarie, fix cu o săptămână înainte de reluarea Ligii Naționale. În altă ordine de idei, de la începutul acestei săptămâni au revenit la echipă și internaționalii U 12 Gal, Dumitriu și Hanțaru, care au participat cu naționala de tineret la campania de calificare- eșuată- pentru Mondialele de profil din acest an. Un alt internațional de tineret al CSȘM-ului, Ionuț Broască a fost promovat la echipa de seniori a României pentru un stagiu de pregătire organizat la București și care se va încheia pe data de 13 ianuarie. Și dacă tot am amintit de convocări sub tricolor, la finalul acestei săptămâni, 11 jucători băcăuani născuți între 1998-2000 vor fi prezenți la Izvorani, la o acțiune de testare/pregătire a loturilor naționale de juniori și cadeți care va fi monitorizată de selecționerul României, Xavier Pascual. La această acțiune va fi prezent și antrenorul CSȘM Bacău, Gabi Armanu. 0 SHARES Share Tweet

