Sala „Orizont" a fost gazda unui turneu de handbal dedicat junioarelor III (născute în 2004), turneu organizat de Clubul Sportiv Școlar (CSS) Bacău la care au participat patru echipe. În urma jocurilor susținute, CSS Bacău s-a clasat pe locul I, fiind urmată în clasament de OK Sport Onești, HC Buhuși și HC Comănești. „Echipa noastră este nouă și am avut nevoie de o evaluare. Suntem încântați de forma echipei și vrem să creem o echipă competitivă pentru campionatul republican care va începe în septembrie", a declarat antrenorul Costel Oprea care a utilizat următorul lot: Sabina Bontaș, Roxana Hodea, Ana Maria Șafran, Maria Hermeziu, Miruna Vrînceanu, Ariana Huțuțui, Daria Bîrsan, Dani Bîrsan, Ana Brașoveanu, Alexia Grădinaru, Elena Păduraru, Maria Banu, Teodora Anchidin, Ilinca Oprea, Cristiana Tăbăcaru, Adina Vintilă, Irina Iancu, Corina Scutaru. Remarcabil este și faptul că 5 fete de la CSȘ Bacău au fost convocate într-o tabăra de pregătire alături de alte 40 de sportive din țară în perioada 1-11 august în vederea stabilirii lotului național. „Primordial pentru noi este creșterea în valoare a sportivelor, obiectivul principal al catedrei de handbal fiind relansarea handbalului feminin, pregătirea junioarelor, cărora încercăm să le oferim un cadru adecvat performanței", a declarat Marius Căpușă, directorul CSȘ Bacău.

