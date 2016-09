Handbal feminin/ Divizia: Invinse in ultima secunda

CS Stiinta Bucuresti- Stiinta Bacau 31-30 (17-17)

Handbalistele Stiintei Bacau au trecut, duminica, pe lânga primele puncte din actuala editie de campionat a Diviziei A. In etapa secunda, bacauancele au cedat la limita, cu 31- 30 (17-17) partida sustinuta pe terenul Stiintei Bucuresti.

“Ma doare sufletul pentru acest rezultat, cu atât mai mult cu cât gazdele au marcat golul victoriei in ultima secunda. Cu toate greselile pe care le-am facut, eu zic ca meritam chiar sa câstigam. Am revenit si de la trei goluri, am condus cu 29-28, insa toate acestea nu s-au dovedit de ajuns pentru a reveni cu un rezultat pozitiv de la Bucuresti”, a declarat antrenorul Stiintei Bacau, Costel Oprea.

Cu zero puncte dupa primele doua etape de campionat, studentele spera sa sparga gheata joi, de la ora 14.00, când vor primi vizita bucurestencelor de la CSM II.

Dupa consumarea rundei a treia, campionatul ligii secunde se va intrerupe pâna pe 12 octombrie, data la care Stiinta va evolua in deplasare, la Plopeni.