Handbal/ Divizia A: In sfârsit, incepe!

In acest weekend se da startul Diviziei A la handbal, atât la masculin, cât si la feminin. Baietii de la CSSM vor debuta in deplasare, contra Politehnicii Iasi, echipa pe care au invins-o in penultimul test din intersezon.

In meciul de la Iasi, programat sâmbata, de la ora 17.00, antrenorul Gabriel Armanu nu va putea conta pe serviciile lui Hantaru si Uruianu, ambii cu probleme medicale. Daca baietii iau drumul Iasiului, in schimb fetele de la Stiinta vor debuta pe teren propriu.