– cel mai mare eveniment de construcție accelerată și voluntariat din Europa își deschide porțile în cartierul Izvoare Șantierul Habitat for Humanity din cartierul Izvoare se redeschide luni, 2 octombrie 2017. Organizatorii au anunțat că la eveniment vor fi prezenți Cosmin Necula, primarul municipiului Bacău, Roberto Pătrășcoiu, director național Habitat for Humanity România și campioana olimpică Constantina Diță, voluntar la BIG BUILD 2017. Evenimentul va fi urmat de un tur oficial al șantierului, unde 450 de voluntari și cele 36 de familii beneficiare construiesc, între 2 și 6 octombrie, 36 de case într-un timp record de 5 zile. Între cei 450 de voluntari care vor construi cele 36 de locuințe, se numără și personalități din lumea sportului și nu numai. În Bacău vor ajunge Mihaela Melinte, Marian Oprea, Monica Roșu, Nicolae Soare, Mihaela Botezan, Alexandru Novac și Roxana Ciuhulescu. 2 SHARES Share Tweet

