Gunoi mai scump la Onesti

Consilierii locali onesteni s-au pronuntat, la ultima sedinta extraordinara asupra proiectului de hotarâre privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare / depozitare a deseurilor la Celula II.

Astfel, dupa cum a mentionat Nicolae Gnatiuc, primarul municipiului Onesti si initiator al acestor proiecte de hotarâre, „tariful pentru activitatea de depozitare a deseurilor la Celula II este in cuantum de 53,63 lei / tona, la care se adauga TVA.

Acest tarif nu include cota de profit si cea de dezvoltare deoarece depozitul va fi operat de un serviciu special din cadrul Consiliului Judetean Bacau, sumele aferente fiind incluse intr-un fond a carui utilizare se va face in conformitate cu prevederile legale”.

Celula II, care se afla in localitatea Nicolae Balcescu, este finalizata si asteapta ca sa fie pusa in functiune. S-a evidentiat si un lucru in cadrul discutiilor: este exclusa posibilitatea transportarii gunoiului menajer din localitati ale judetului Bacau la depozite aflate in alte judete.

Noile tarife aduc o scumpire a tarifului gunoiului menajer, ce este platit de catre locuitori, dar deocamdata nu se stie cu cât. Din aceasta cauza consilierii locali ai PNL din Onesti s-au abtinut la votarea proiectelor de hotarâre privind stabilirea cu caracter temporar a modalitatii de gestiune a activitatii de administrare a Celulei II din cadrul Depozitului conform de deseuri, aprobarea Caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a Celulei II a Depozitului de deseuri din comuna Nicolae Balcescu precum si la cel privitor la aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare / depozitare a deseurilor la Celula II. Din acest an, tariful la gunoi in Onesti este de 9.25 lei de persoana pe luna.