Interviu Grup Pharma Bacău – un angajator băcăuan de elită de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Provocări, traininguri, coaching, motivare și beneficii – aceasta este formula de dezvoltare și fidelizare a angajaților, adoptată de Grup Pharma Bacău, una dintre cele mai mari companii regionale de distribuție și retail farmaceutic. Ne-am dorit să aflăm mai multe despre oferta de angajare în cadrul acestei companii de top, despre programele complexe de dezvoltare, derulate atât pentru angajații cu experiență, cât și pentru cei care sunt la primii pași în cadrul echipei, de la Doru Huțuțui (foto), director de resurse umane al Grupului Pharma. Cine este Grup Pharma Bacău ca firmă și angajator de elită? Suntem un grup de firme cu peste 300 de angajați, cu capital 100% românesc și băcăuan în același timp, și cu o experiență în afaceri de peste 25 de ani. Din cadrul Grupului Pharma fac parte trei companii cu performanțe individuale remarcabile, aflate în plin proces de dezvoltare:

– ND Pharma, distribuitor de produse farmaceutice și parafarmaceutice.

– Geonet, compania care deține lanțul regional cu 20 de farmacii, sub brandul „Farmaciile Sf. Spiridon”.

– PHN Logistic, distribuitor de produse farmaceutice de uz veterinar. Provocarea este cuvântul cheie care definește Grupul Pharma ca angajator și ea provine din complexitatea activităților organizației care solicită personal dedicat și performant. Într-o perioadă în care majoritatea organizațiilor sunt preocupate de reducerea costurilor, noi reușim să răspundem acestei provocări permanente, prin investiții constante în oameni și în dezvoltarea lor ca specialiști și manageri. Care este provocarea dumneavoastră ca director de resurse umane al Grupului Pharma? Îmi plac provocările profesionale și această poziție este una foarte motivantă.

Mă ajută experiența mea de peste 17 ani în companii multinaționale, pe diferite poziții de management. Am fost implicat în dezvoltarea resursei umane, având calificarea de senior trainer, de coach și de consultant. În programele de dezvoltare profesională pe care le-am dezvoltat și derulat până acum, m-am bucurat de prezența și participarea activă a peste 15.000 de cursanți, vectori de multiplicare a cunoștințelor astfel acumulate. Sunt un om care iubește să învețe și, mai ales, să pună în practică tehnicile și cunoștințele pe care le-am dobândit și în școli europene (Germania, Anglia), rezultatele fiind cuantificate în proiectele care au fost finalizate cu succes. Fiind băcăuan, sunt mândru să lucrez într-o companie din Bacău care investește constant în oameni și unde preocuparea pentru performanță și „lucrul bine făcut” reprezintă valori ale organizației. Ce perspective de carieră oferiți în calitate de angajator băcăuan? Odată cu dezvoltarea organizației suntem în recrutare de specialiști și manageri. Avem poziții deschise de farmaciști, asistenți de farmacie, specialiști în achiziții, reprezentanți vânzări, lucrători comerciali, operatori vânzări prin telefon. Sursele noastre de recrutare sunt diverse și, în același timp, suntem atenți și la recomandările venite din partea colegilor noștri. Pentru pozițiile manageriale cheie colaborăm și cu compania Profiles. Ne bucurăm că în ultimele luni au aplicat oameni deosebit de talentați și astăzi fac parte din echipa noastră. Avem, de asemenea, un protocol încheiat cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău și ne bucurăm de sprijinul conducerii grupului de firme pentru a organiza workshop-uri de dezvoltare a abilităților studenților. Suntem pentru acești absolvenți, alternativa unui loc de muncă stabil și bine plătit. Care sunt pașii procesului de recrutare specifici organizației? Primul pas este unul foarte simplu: se trimite un CV și o scrisoare de intenție pe e-mail: hr@phn.ro sau se aplică direct pe site-urile firmelor noastre www.ndpharma.ro și www.farmaciilesfspiridon.ro.

După selecția CV-urilor, urmează un proces de recrutare care diferă în funcție de poziția vacantă: interviuri individuale, teste tehnice (proba practică) și testarea psihologică. Evaluăm cunoștințele specifice postului, potrivirea cu echipa și cu modul de lucru al organizației. Încercăm să limităm numărul întrebărilor standard, deoarece majoritatea candidaților se așteaptă la astfel de întrebări și au deja răspunsurile pregătite. Întrebările noastre se axează pe testarea competențelor candidatului. Această tehnică reprezintă o formă de evaluare obiectivă a abilităților pentru poziția dorită, deoarece se focusează pe evenimente, fapte și rezultate concrete. Pașii procesului de recrutare îi ajută și pe candidați să-și dea seama dacă este o oportunitate potrivită pentru ei. Ce perspective de angajare oferiți pentru tinerii lipsiți de experiență? În ceea ce privește juniorii, cel mai mult ne interesează atitudinea lor față de muncă, abilitatea de comunicare și nu experiența, pentru că noi suntem o organizație care oferă o carieră și programe de formare și dezvoltare profesională și personală.

Pentru candidații fără experiență sunt dezvoltate, în cadrul grupului, două programe de succes: Academia ND Pharma, unde pregătim specialiști pentru pozițiile specifice unei firme de distribuție, și Academia Sf. Spiridon, pentru dezvoltarea profesională a farmaciștilor și asistenților de farmacie. După un proces de recrutare exigent, cei care vor intra în academie sunt angajați și dezvoltați la locul de muncă printr-un program care îmbină armonios timpul petrecut în sala de curs cu practica din departamentul aferent. Tinerilor le spunem că pentru succes nu s-a inventat liftul, iar o carieră solidă se construiește, de regulă, în timp, fiecare etapă fiind importantă în evoluția profesională. Treptele profesionale oferite de noi sunt adaptate atât nevoilor de evoluție ale organizației, cât și potențialului și dorințelor de dezvoltare ale candidaților. Cu alte cuvinte, aceia care pot să își asume provocări mai mari și mai repede, sunt încurajați și ajutați să o facă. Care sunt prioritățile Grup Pharma, ca angajator, în perioada imediat următoare? În anul 2017 am lansat proiecte care vizează transformarea tuturor proceselor de resurse umane, majoritatea lor urmând să continue în anul următor. Câteva dintre cele mai importante vizează identificarea, atragerea și gestiunea talentelor, garantarea calității managementului și a unui mediu de lucru prietenos. Pentru a ne atinge obiectivele este necesar în primul rând, să dispunem de resurse, iar principala noastră resursă este întotdeauna echipa. Viitorul se construiește și succesul se menține cu oameni talentați și motivați. Avem în organizație manageri și angajați executivi care s-au dezvoltat odată cu aceasta și lucrează de peste 10 ani, asigurând un echilibru și o motivație pentru restul salariaților. Dar cum atractivitatea unei organizații este determinată nu doar de stabilitate și de respectul față de angajați, pentru care suntem o referință, ci și de posibilitățile de construire a carierei visate pentru fiecare din membrii echipei, dacă ar fi să numesc o singură prioritate a momentului, aceea ar fi atingerea nivelului de excelență în dezvoltarea, antrenarea pentru performanță și motivarea angajaților Grup Pharma. Cezara Luca 0 SHARES Share Tweet

