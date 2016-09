Grefierii din cadrul Judecatoriei Onesti intra in greva de avertisment

PROMO



Corpul grefierilor, arhivarilor si personalului conex din cadrul Judecatoriei Onesti a anuntat pentru miercuri, 21 septembrie, o greva de avertisment, in semn de protest fata de dificultatile cu care se confrunta sistemul juridic, dar in special aceasta categorie profesionala.

Astfel, timp de doua ore, in intervalul 10.00 – 12.00, personalul auxiliar si conex al instantei va intrerupe activitatea. Revendicarile angajatilor sunt legate de lipsa unei legislatii si a unor reglementari adaptate la realitatile din instante si parchete, neadoptarea unui nou statut al personalului de specialitate din instante si parchete, cresterea continua si alarmanta a volumului de activitate, in ultimii ani, ca urmare a intrarii in vigoare a noilor Coduri, sporirea atributiilor si responsabilitatilor acestei categorii.

Oamenii sunt revoltati si de lipsa unor sedii corespunzatoare in care sa-si desfasoare activitatea si a dotarilor necesare in multe dintre instante si parchete. O alta nemultumire este legata de inechitatile salariale si necorelarea veniturilor salariale cu atributiile si responsabilitatile posturilor. De asemenea, angajatii reclama faptul ca nu pot fi compensate orele suplimentare efectuate peste program si cer conditii de munca decente si din punct de vedere al resurselor umane.

“Dorim sa va informam asupra existentei noastre, nu numai când faceti propuneri de noi obligatii, sarcini si sanctiuni, ci si atunci când ne reglementati drepturile, inclusiv pe cele salariale, solicitându-va sa acordati acestei categorii profesionale atentia si importanta cuvenite si meritate, având in vedere ca pentru infaptuirea actului de justitie grefierul este o veriga esentiala.

Dorim o putere executiva care sa nu se bâlbâie când aplica actele normative. Si o putere legislativa care sa asigure un cadru legislativ predictibil si stabil, nu lacunar si discriminatoriu, generator de conflicte sociale si litigii”, se arata in memoriul protestatarilor.

Nemultumiri sunt si la nivelul personalului auxiliar din cadrul Judecatoriei Moinesti care a anuntat ca, momentan, forma de protest initiata este purtarea unei banderole albe. Insa, si angajatii acestei instante sunt hotarâti sa protesteze prin intreruperea activitatii zilnice, in cazul in care revendicarile lor nu se vor solutiona. De altfel, protestele salariatilor din instante se extind treptat in toata tara.

“Au inceput deja in Alba Iulia, Slatina si Bucuresti si probabil ca se vor generaliza. Revendicarile noastre sunt vechi, dintotdeauna, dar problemele s-au agravat de când s-au modificat Codurile.

Angajatii din Judecatoria Bacau, Tribunal si Curtea de Apel urmeaza sa ia o hotarâre in ceea ce priveste intreruperea activitatii”, ne-a declarat Anca Alistar, presedintele Sindicatului “Dreptatea”.