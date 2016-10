Grefierii continua protestele

Grefierii din Judecatoria Bacau au protestat si astazi prin intreruperea activitatii intre orele 10.00 si 12.00, dar cu asigurarea urgentelor.

Mâine (7 octombrie), o parte din angajati vor participa la mitingul anuntat in fata Ministerului de Justitie, iar cei ramasi in Bacau vor suspenda activitatea in acelasi interval. Nemultumirile grefierilor sunt cunoscute de ani intregi si au fost semnalate si relatate in multe articole de presa. Pornind de la cele salariale si pâna la volumul infernal de munca si conditiile mizere in care lucreaza.

„Va amintiti de grefierul de la Judecatoria Bacau care a lesinat in sala de sedinte? Ati scris despre el si cazuri din acestea au fost multe. Asa lucram noi, pâna la epuizare”, ne spune o grefiera cu rugamintea de a nu-i da numele in ziar. Programul grefierilor ajunge frecvent si la 10 ore lucrate pe zi, uneori mai mult, in functie de numarul dosarelor judecate.

Deseori, se lucreaza si in week-end pentru a nu intârzia lucrarile, in conditiile in care orele suplimentare nu se platesc. Teoretic, ar trebui compensate cu zile libere, ceea ce este imposibil având in vedere volumul de munca si lipsa personalului. Spatiile insalubre, birourile transformate in adevarate arhive, mobilierul vechi, lipsa materialelor consumabile sunt alte motive pentru care grefierii, din Bacau si din tara, au declansat greve de avertisment.