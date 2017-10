Veste-șoc pentru iubitorii de fotbal: Sorin Condurache, una dintre legendele Bacăului, a murit în Anglia. Sorin era din Bârlad și a făcut Liceul de Fotbal în Bacău. Era căsătorit și avea doi copii, o fată și un băiat, iar ca fotbalist a jucat numai pentru Bacău, pentru care a jucat nu mai puțin de 250 de meciuri în Liga I, precum și două meciuri în Cupa Cupelor, punctul culminant al carierei sale ca jucător fiind golul marcat în meciul în deplasare la Dinamo prin care Bacăul s-a impus cu 1-0 și au trimis titlul în Ghencea. A participat și la lotul național de juniori UEFA în perioada 1983-1987 și a jucat o finală de Cupǎ a României împotriva celor de la Universitatea Craiova. După ce a terminat cariera de jucător a rămas legat trup și suflet de fotbalul băcăuan fiind secundul lui Gheorghe Poenaru la echipa Bacăului până în 2014, după care a lucrat cu Cristi Popovici până anul trecut când s-a hotărât să plece în Anglia unde lucra într-un service. „Sorin a fost un model din toate punctele de vedere, și sportiv și uman. Un băiat extraordinar, dedicat profesiei și familiei cum rar se mai poate vedea în ziua de azi. Este incredibil ce s-a întâmplat”, a declarat antrenorul Gheorghe Poenaru. Același sentiment l-a încercat și pe Giani Căpușă la aflarea veștilor. „E ceva incredibil”, a fost prima reacție a lui Giani Căpușa, care cu greu își găsea cuvintele. „Chiar am vorbit cu mai mulți colegi, cu Trofin, cu Serea, și nu ne vine să credem. Eu și Sorin am avut pot să spun o relație specială. Timp de 10 ani am fost colegi de cameră”, ne-a mai spus Căpușa vădit răvășit în umbra evenimentului nefericit. În încercarea de a-l scoate din această stare l-am rugat să ne povestească o întâmplare din viața de sportiv alături de Sorin Condurache. „Am fost împreună în atâtea cantonamente, de aceea nu-mi vine acum să cred. Eram în cantonament în Israel, unde va foarte aproape de Fâșia Gaza. Era în 1995 și într-o noapte, pe la ora 2.00 ne-am trezit cu două elicoptere de luptă în apropierea hotelului nostru și făceau un zgomot infernal. Într-o primă fază ne-am speriat apoi am început să râdem că ne prinde războiul pe acolo”, și-a amintit cu un zâmbet amar Căpușă, după care ne-a mărturisit că a vorbit cu Laura, soția lui Sorin Condurache: „Mi-a spus că dimineață Sorin a rămas în pat, ea ducându-se la muncă. Urma să vină să o ia pe la ora 12.00. L-a sunat pe Sorin pe la 10.30 dar nu răspundea. Îngrijorată, a trimis pe cineva să vadă care e treaba, și a găsit trupul neînsuflețit. Era rece deja. Medicii au spus că a fost stop cardiac”. Tot coleg de generație i-a fost și actualul antrenor al Aerostar Bacău, Cristi Popovici. „Am fost colegi de echipă la Bacău în Liga I, am lucrat împreună și mi-a fost antrenor secund la Sport Club, deci am avut o relație apropiată. Din păcate a venit această veste neașteptată mai ales că nu-l știam suferind de ceva. Sigur e un moment dificil, mai ales pentru familia lui, și chiar nu știu ce să mai spun. Nu știu ce se întâmplă, vezi și cazul lui Ganea. Azi ești, mâine nu mai ești”, ne-a declarat antrenorul „aviatorilor”. 26 SHARES Share Tweet loading...

