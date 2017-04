„Spectacolul cărţii”, una dintre cele mai apreciate şi interesante manifestări din cadrul Zilelor Centrului „George Apostu”, a continuat sâmbătă, 22 aprilie, de la ora 17.00, la Sala ATENEU, cu un adevărat spectacol de poezie, critică literară şi emoţionante mărturisiri, prilejuit, de data aceasta, de lansarea cărţii „Mehrab (cele mai frumoase poezii)”, a poetului iranian Sohrab Sepehri, în excepţionala traducere a prof. dr. Gheorghe Iorga, unul dintre cei mai buni cunoscători ai limbii şi literaturii persane din România. N-a fost doar o simplă lansare, cei peste 300 de spectatori (fapt unic la asemenea gen de manifestare) au asistat, au participat, la un regal de poezie, mai puţin cunoscută în această parte de lume, în interpretarea actorului Geo Popa, care a recitat din „Mehrab”, într-o sală unde doar simfoniile şi liedurile mai răsună aşa de frumos şi curat, completat de criticul literar Adrian Jicu, care a introdus publicul, atât în universul poeziilor lui Sohrab Sepehri, cât şi în creaţia profesorului Gheorghe Iorga. Am spus „creaţie”, deoarece, după cum afirma şi criticul Adrian Jicu, Gheorghe Iorga nu este doar traducătorul cărţii, el este chiar poetul, deoarece a reuşit să pătrundă în cele mai intime sensuri ale limbii, ale cuvântului şi mesajului poetic al autorului. De altfel profesorul Iorga şi-a susţinut teza de doctorat cu lucrarea „Omar Khayyam şi complexul mitului european”, a mai tradus celebrele „Rubayate” ale lui Omar Khayyam, „Îngropat de viu”, de Sadegh Hedayat, dar şi frumoasele poezii semnate de Forugh Farrokhzad, cât şi alte antologii de poezie persană. Adrian Jicu a mai remarcat la Gheorghe Iorga că, în actualul volum tradus, şi-a asumat (cine putea să o mai facă!) şi rolul, pe lângă cea de traducător, de antolog, biograf, bibliograf, postând chiar şi un Cuvânt înainte, astfel că cititorul are în faţă o carte completă, despre opera unuia dintre cei mai mari poeţi moderni iranieni. Criticului i-a fost foarte greu să se împartă între autor şi traducător, alegând totuşi să vorbească despre Gheorghe Iorga („Traducerea este o recreere a poeziei lui Sohrab”), cel care, în mai bine de două decenii, a reuşit să facă cunoscută literatura, mai ales poezia persană, în Bacău, în Moldova, în România, deschizând ferestra către o mare cultură, departe de noi şi, totodată, foarte aproape, ne-a ajutat, ne-a îndemnat, să iubim, poezia şi poeţii persani, traduşi în toate limbile pământului, aşa cum iubim marii poeţi ai lumii. De altfel, persana (iraniana) se vorbeşte doar într-o singură ţară, însă acest „accident” nu a împiedecat-o să cucerească lumea, de aici, a spus Gheorghe Iorga, s-a născut sintagma „Domeniul persan”, unic în literatura universală. În cuvântul său, prof. dr. Gheorghe Iorga a apreciat şi a mulţumit directorului Centrului „George Apostu” pentru curajul de a deschide această instituţie către literatura persană: „Este, cred, singurul centru cultural din România unde se vorbeşte, se citeşte şi se recită poezie persană.” Marele Premiu „George Apostu” şi Diploma de Excelenţă, acordate prof. dr. Ioan Mitrea Ca în fiecare an, Centrul „George Apostu” acordă unor personalităţi din viaţa culturală, socială, literară, artistică, unor istorici, filosofi, profesori emeriţi, artişti plastici, actori, Marele Premiu şi Diploma de Excelenţă, pentru merite deosebite în domeniile în care activează, pentru activitatea de promovare a imaginii Bacăului, a culturii şi spiritualităţii acestor locuri. Printre premianţii anilor trecuţi am aminti doar câteva nume: Radu Beligan, Ilie Boca, Alexandru Zub, Solomon Marcus, Gheorghe Iorga, Ovidiu Bălan, Ovidiu Genaru, Gheorghe Zărnescu etc. Marele Premiu şi Diploma de Excelenţă i-au foat acordate, în 2017, prof. dr. Ioan Mitrea, istoric de prestigiu, cercetător, arheolog, scriitor, iniţiatorul şi conducătorul unor reviste de prestigiu în domeniul istoriei şi arheologiei. Laudaţio a aparţinut istoricului Ştefan Virgil Niţulescu, preşedinte al Reţelei Naţionale a Muzeelor din România. De altfel, cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani, pe 4 aprilie, cotidianul Deşteptarea i-a dedicat profesorului Ioan Mitrea o pagină de ziar, în care au fost publicate principalele date biografice, profesionale şi ştiinţifice. Premiul şi Diploma i-au fost înmânate de o altă personalitate a Bacăului, intrată şi ea, în luna februarie, în Clubul select al octogeanrilor, artistul Ilie Boca. În răspunsul său, Ioan Mitrea a adus un omagiu înaintaşilor săi, profesorilor, arheologilor care l-au iniţiat şi apoi sprijinit în această nobilă activitate de cercetare a istoriei noastre. „M-am îndrăgostit de arheologie încă din liceu şi, cum prima dragoste nu se uită, nu am mai părăsit această frumoasă activitate până astăzi. Mentorul meu a fost academicianul Vasile Pârvan, părintele arheologiei româneşti, de la care am învăţat ce este munca, regulile şi legile arheologiei. Acum, de la înălţimea vârstei mele, le sugerez tinerilor, elevi, studenţi, tineri cercetători să fie perseverenţi, să studieze, să fie optimişti, numai aşa poate veni şi consacrarea şi recunoaşterea muncii tale.” În onoarea sărbătoriţilor, a invitaţilor, a publicului prezent, organizatorul Zilelor Centrului „George Apostu” a oferit un Concert de gală, susţinut de Orchestra de Cameră a Filarmonicii „Mihail Jora”, dirijor Sergiu Spiridon, cu lucrări de Bach, Tomaso Albioni, Edgar Elgar şi Samuel Barber.

Manifestările continuă şi duminică, 23 aprilie, la Centrul „George Apostu, începând cu ora 11.00.

