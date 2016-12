Georgiana Anitei, in triplusalt spre locul 1

Nu e doar un top, ci o adevarata sarbatoare. Si ca orice sarbatoare, vine o data pe an. Mai exact, la finalul sau. Iar Mos Craciun figureaza, la rândul sau, pe lista invitatilor. Alaturi de conducatori de club, sportivi, antrenori, jurnalisti si oficialitati. Si in 2016, Gala Top 10 SCM Bacau s-a dovedit un eveniment marcant.

Vineri seara, la restaurantul Eclipsa, gazda traditionala a manifestarii, clubul fanion al Bacaului si-a premiat cei mai buni sportivi ai anului. „Crezul nostru ramâne performanta. Si ne bucuram sa va anuntam ca si in 2016, SCM Bacau si-a onorat acest crez, reusind o serie de rezultate notabile atât la nivel national si internationale „, a declarat directorul SCM Bacau, Relu Auras.

Invitat de onoare, primarul Cosmin Necula si-a amintit de anii petrecuti pe spatiul de lupta ca judoka („am fost elevul domnului profesor Aurel Chelariu si, chiar daca nu am avut rezultate deosebite ca sportiv, ma bucur ca am avut de invatat foarte multe lucruri bune practicând acest sport”) si a facut o paralela intre lumea sportului si cea a politicii: „Având in vedere ca alegerile au loc o data la patru ani, la fel ca si Jocurile Olimpice, vom parcurge impreuna acest ciclu olimpic. Tin sa va asigur inca o data de intreg sprijinul meu in speranta unor rezultate cât mai bune pentru sportul bacauan si pentru SCM Bacau”.

In 2016, rezultatele SCM Bacau au fost dominate de performantele Georgianei Anitei. Campioana a lumii la cadete in 2015, triplusaltista antrenata de Cristi Nemteanu a dat lovitura si in acest an, laureindu-se campioana europeana de junioare 2 si obtinând bronzul mondial la o categorie superioara de vârsta, cea de junioare 1. „Intr-adevar, am avut un an foarte bun, pentru care am si muncit foarte mult.

De altfel, nici nu ma pot bucura prea mult de vacanta deoarece pregatesc inca de pe acum sezonul viitor. In mai incep competitiile internationale, iar in iulie, la Grossetto, in Italia, ma asteapta Europenele de junioare 1”, a declarat Geo Anitei care a venit la Gala Top 10 direct de la Slanic Moldova, unde se afla in cantonament alaturi de antrenorul sau. „Pe noi ne bucura acest loc 1 din Topul SCM si speram sa-l mentinem si in 2017”, a completat antrenorul Cristi Nemteanu.

TOP 10 SCM Bacau 2016

1. Georgiana Anitei- atletism (aur la CE junioare 2, bronz la CM junioare 1, aur Balcaniada junioare 2, 10 medalii la CN).

2. Irinel Botez- lupte greco-romane (loc 3 Cupa Europei, aur balcanic, aur la CN Seniori).

3. Alin Rontu si Mara Aiacoboae -sarituri in apa (locurile 6 si 9 la CE Seniori)

4. Daniel Martin- inot (13 medalii de aur la CN Seniori, Tineret si Juniori, 9 recorduri nationale, 7 medalii la Cupa Europei Centrale)

5. Sebastian Arbuz- box (locul 9 la CM Tineret, aur la CN Seniori, aur la CN Tineret)

6. Stefan Patrascu -box (locul 9 la CM Tineret, aur la CN tineret)

7. Andra Botez- atletism (locul 8 la CE Juniori, 3 medalii aur la CN juniori 2 si Tineret, bronz la CN Tineret), Alexandru Solomon- lupte greco-romane (locul 8 CE Tineret, aur balcanic cu echipa la Tineret, aur la CN Juniori), Claudiu Pal- lupte greco-romane (loc 9 CE Tineret, aur balcanic cu echipa la Tineret, aur la CN juniori)

8. Catalin Atanasoaei- atletism (dublu campion balcanic, argint cu echipa la Balcaniada, aur la CN Seniori), Bianca Perie Ghelber- atletism (aur la CN Seniori, loc 4 cu echipa la Cupa Europei)

9 Igor Botez- lupte greco-romane (aur balcanic juniori 3, aur la CN), Beatrice Ferent- lupte libere (aur balcanic la junioare 3, aur la CN Seniori), Mihai Cochior- atletism(locurile 8 si 9 la CE jun.3)

10. Alexandru Manole- tenis (participant CE), Ruxandra Manole- sarituri in apa (6 medalii la CN junioare 2).

Sporturi neolimpice: Maria Sava si Bianca Vasile- karate, Maria Bândac si Ioana Serban- powerlifting, Cezar Buzdugan si Bogdan Munteanu- kick boxing, Stefan Cremene- judo.