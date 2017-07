Vineri seara, la Centru de Cultură „George Apostu”, cu ocazia închiderii Rezidenţei Internaţionale de Sculptură, ediţia I, Bacău 2017, la care au participat trei artişti plastici din România (Maxim Dumitraş), Serbia (Nedim Hadziahmetovic), Bulgaria (Krasimir Metodieev), Geo Popa, director al acestui centru, a făcut un anunţ care a surprins pe toată lumea: este ultima activitate în această calitate, deoarece a fost desemnat să ocupe postul de secretar de stat în Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale. „Pentru mine este ultimul proiect la Centrul de Cultură „George Apostu”, nu mă despart definitiv de această instituţie de prestigiu, pentru că sunt legat de acest spaţiu binecuvântat, iată că se împlinesc 28 de ani de când am fondat acest centru, de când sunt managerul acestui centru, mă şi mir că nu m-a dat nimeni afară până acum, cu toate că au fost momente foarte grele pentru mine şi pentru centru. Sper să fac faţă în noua mea calitate şi să nu-i dezamăgesc pe cei care m-au îndemnat şi m-au sfătuit să fac acest pas. Este o nouă provocare pentrui mine şi doresc să merg până acolo încât să reaşez în spaţiul cultural ideile pe care le am, aici sau oriunde în ţară. Simt acum că trebuie să mulţumesc tuturor celor care m-au sprijinit în toţi aceşti ani şi au contribuit la aşezarea centrului de Cultură «George Apostu» pe axa lui naturală, în rândul celor mai bune centre de cultură, la care solidaritatea şi caracterul au fost energiile care ne-au unit”, a spus Geo Popa. La ceremonie au fost prezenţi deputatul Constantin Avram, ministrul Viorel Ilie, Viorel Toma, secretar de stat la Ministerul Mediului, directori de instituţii, artişti.

Vom reveni cu alte detalii, în ediţia tipărită de luni a ziarului Deşteptarea. 60 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.