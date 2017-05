Sport Gazdele, mai bune după pauză de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Aerostar- SC Bacău 2-0 (0-0) Și-au împărțit reprizele. Nu însă și punctele. Derby-ul Bacăului, disputat vineri, în etapa a 26-a, a revenit gazdelor de la Aerostar, mai insistente, mai proaspete și mai pragmatice în partea secundă. Primul mitan a aparținut însă oaspeților, care au avut în mai multe rânduri posibilitatea de a deschide scorul. Numai că în min. 17, Albescu a neutralizat lovitura de cap a lui Boghian, în min. 31 și 40, suturile foarte bune expediate de la distanță de Bogdan Lupu au trecut cu puțin peste poartă, iar în min. 33, „capul” lui Mocanu, trimis din cădere, a nimerit transversala. În replică, la contraatacul din min. 33, Miron a intervenit salvator în față lui Ignea. Altă muzică după pauză. În nici trei minute, echipa lui Mișu Ionescu a pus rezultatul la adăsport. În min. 54, Tudorache a deschis scorul printr-un vole de toată frumusețea de la 15 m, pentru ca în min. 56, Sahru să transforme penalty-ul dictat la faultul comis de Flenchea asupra lui Sahru. Aerostar își securizează locul 4, în timp ce Sport Clubul continuă să rămână în coada Seriei I, strivită de penalizările dictate de Comisia de Disciplină a FRF.

Aerostar: Albescu- S. Ichim, Dima, Mihăeș, Oanea- Sahru (’90+1 R. Istrate), Chirilă, Honea, Gheorghiu (’70 Strat)- Ignea (’46 antim), Tudorache.

SC Bacău: Miron- Dediu (’75 Șt. Pavel), Lozneanu, G. Mocanu, Dobârceanu- Flenchea (’60 A. Mocanu), Întuneric, Sascău (’82 Diaconu), Vântu (’70 Tătaru)- B. Lupu, Boghian. Schimbare de lider Runda a 26-a a dus o rocadă la vârful clasamentului din Seria I. Învinsă în mod surprinzător cu 1-0 de Avântul Valea Mărului, ca urmare al penalty-ului transformat în min. 30 de Anastasie, AFC Hărman a cedat șefia iearhiei ciucanilor de la Csikszereda, care s-au impus cu 4-1 la Odorhei prin „dublele” semnate de Nandor Tamas și Bajko Barna.

Rezultatele complete ale etapei a 26-a: Aerostar- SC Bacău 2-0, Sporting Liești- CSM Roman 2-1, Olimpic Cetate Râșnov- Atletico Vaslui 5-0, Sportul Chișcani- Știința Miroslava 2-6, Metalosport Galați- CSM Pașcani 2-, Avântul Valea Mărului- AFC Hărman 1-0, AFC Odorhei- AFK Csikszereda Miercurea-Ciuc 1-4. Olimpia Râmnicu-Sărat a stat. Clasamentul Seriei I 1. AFC Csikszereda 24 17 5 2 53-16 56p.

2. AFC Hărman 24 17 4 3 55-15 55p.

3. Știința Miroslava 24 17 3 4 59-29 54p.

4. Aerostar Bacău 24 12 5 7 36-23 41p.

5. Sporting Liești 25 11 4 10 36-30 37p.

6. CSM Roman 24 10 3 11 40-44 33p.

7. Av. V. Mărului 24 10 3 11 40-50 33p.

8. Cetate Râșnov 25 9 5 11 30-28 32p.

9. Atletico Vaslui 23 10 2 11 39-45 32p.

10. Olimpia R.Sărat 22 9 2 11 30-26 29p.

11. Metalosport Gl. 24 7 5 12 20-35 26p.

12. CSM Pașcani 24 6 4 14 40-59 22p.

13. AFC Odorhei 24 6 4 14 21-53 22p.

14. Sp. Chișcani 25 3 4 18 20-58 13p.

15. SC Bacău 24 7 5 12 27-45 -22p.* * Penalizări dictate de FRF. Programul etapei viitoare (9-10 mai, ora 18.00): Olimpia Rm. Sărat- AFC Csikszereda Miercurea-Ciuc, SC Bacău- Sporting Liești, CSM Roman- Olimpic Cetate Râșnov, atletico Vaslui- Sportul Chișcani, Știința Miroslava- Metalosport Galați, CSM Pașcani- Avântul Valea Mărului, AFC Hărman- AFC Odorhei.

