GALERIE FOTO: Fotbal juniori: Pe aripile viitorului

Componentii celei mai mici grupe de vârsta a Aerostarului viseaza sa devina fotbalisti. Ca sa-i citam, “fotbalisti mari”

De aici au plecat Petre Grigoras si Daniel Scânteie; prima echipa a Bacaului, prima divizie, Steaua si Dinamo. De aici a plecat si Costel Pantilimon; echipa nationala, Manchester City si asa mai departe. Si tot de aici a plecat Andrei Burca, stoperul care ataca acum podiumul Ligii I cu Botosaniul. De aici, de la CS Aerostar.

Daca prezentul Aerostarului imprumuta culoarea norilor de toamna, in schimb viitorul face casa buna cu trecutul: e limpede si senin. O demonstreaza si activitatea celei mai mici grupe de vârsta a “aviatorilor”.

Pustii nascuti intre 2009 si 2011 se antreneaza de zor. Inca din prima zi a saptamânii. “Sunt extrem de constiinciosi. Trag ei de parinti sa-i aduca la antrenament si nu invers”, zâmbeste antrenorul Costel Busaga, care a pus pe picioare aceasta grupa in mai putin de un an de zile. Iar rezultatele s-au vazut. Si inca rapid.

Pustii au iesit mereu in câstig, chiar daca nu au gustat inca din bucuria primului loc. “La toate competitiile la care am participat, am incheiat pe locul secund. Mereu am avut probleme la ultimul meci. La vârsta aceasta e si normal, mai ales ca de regula am intâlnit echipe cu jucatori ce au in spate doi-trei ani de fotbal.

Copiii nostri au progresat foarte mult, iar acest lucru este mult mai important decât rezultatele”, puncteaza antrenorul Busaga. La cea mai mica grupa de vârsta a CS Aerostar, Raresii sunt la putere. Sa-i cunoastem, deci. Rares Jusca are sase ani si trei luni si, daca ar fi sa-i dam crezare, practica fotbalul la Aerostar de…cinci ani.

Noroc cu mama, care-l corecteaza. Daca la calcule mai da gres, la fotbal, Rares nu se incurca: “Imi place fotbalul foarte mult. Joc fundas. Tin cu Portugalia, care e campioana Europei; a batut Franta in finala cu 1-0. Jucatorul meu favorit e tot un portughez: Ronaldo”. De la un Rares la altul.

Stam de vorba cu Rares Sendrean. Si el, tot fundas. Mini-dialogul merita relatat in intregime:

-Ce jucator iti place, Rares?

-Cristiano Ronaldo.

-Si cu ce echipa tii?

-Cu Messi.

Suntem la al treilea Rares. La Rares Nicolae Vâlcu. De data aceasta, vorbim cu un portar. Un portar care, desi are doar sase ani, le stie pe toate. Si pe toti: “Imi plac de Neuer si Buffon. Neuer joaca la Bayern Munchen si in nationala Germaniei, iar Buffon la Juventus si la echipa Italiei. Imi place si de un portar din România: de Pantilimon. Stiu ca a inceput fotbalul chiar aici, la Aerostar si vreau sa-i calc pe urme. Visul meu este sa ajung fotbalist mare”.

Mai zi ceva! Dupa atâtia Raresi, trecem si la un Matei. Matei Tanga are sapte ani si e la primul interviu pentru un ziar. “Eu stiu ce-i ala ziar. E o chestie cu multe poze si stiri”, spune Matei care, desi joaca si el fundas, este unul din golgheterii echipei: “Odata, la un turneu de sala, am dat cinci goluri. Ca Ronaldo, preferatul meu”.

Antrenorul Costel Busaga confirma apetitul pentru gol al lui Matei: “Pentru vârsta sa, are un sut uimitor de puternic”. Tehnicianul continua: “Avem o generatie buna. Pe lânga cei patru intervievati, din ea mai fac parte Luca Neaga, Darius Costache, Cezar Mocanu, Luca Petrovschi, Andrei Rusu, Alex Gheorghiu si David Andrei. Sunt copiii cu viitor frumos”. Copiii care se pregatesc pentru a ajunge cât mai departe. Important e ca au unde creste. Si de unde pleca.