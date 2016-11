Galeata cu caldura

Invariabil, la intervale parca bine stabilite de timp, câte unul dintre bagatorii de seama din Parlament vrea sa isi insinueze coada in confortul omului de rând si se leaga de centralele de apartament.

Ba ca polueaza, ba sa isi faca oameni hornuri pâna peste nivelul acoperisului de la bloc, ba sa se bage taxe pe centrale si toate bâzdâganiile posibile. Zelul acesta creativ este inca o dovada ca din cladirea parlamentului nu se vede pâna la nivelul omului de rând.

Altfel, impostorii de acolo ar sti ca sistemele centralizate au crapat cam prin toata tara. In alte tari nu e cazul, dar la noi nu s-a investit nimic zeci de ani, iar uzura si randamentul scazut sunt acum caracteristicile sistemelor centralizate. Bunaoara, Bacau, un exemplu perfect despre cum moare in chinuri acest sistem si, colac peste pupaza, se ingroapa sute de milioane de euro in tevarie, chiar daca nu mai sunt clienti.

Si de ce as renunta la centrala mea de apartament, domnilor bagatori de seama? Ca sa simt pe pielea mea cum crapa tevile din doua in doua zile? Sa ma conserv mai bine intr-un apartament bocna? Sa ma spal la lighean? Sa vad copii vineti de frig prin scoli si gradinite? Si de ce as asculta demagogia ieftina a sefilor de la CET, care promit in viitor un sistem centralizat rentabil si ieftin, dar la care aceiasi sefi nu s-ar racorda niciodata, fiindca ei stiu prea bine ca un asemenea sistem este o utopie?

Linistiti-va neuronul cel agitat si lasati oamenii sa isi faca propriul confort asa cum si-l doresc, daca voi, sus-pusilor, nu sunteti in stare. Un om simplu face un efort destul de mare sa isi puna o centrala proprie, iar impotenta voastra nu va da dreptul nici macar sa scoateti capul la lumina, daramite sa mai emiteti si pareri.