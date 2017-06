Social Fundația de Sprijin Comunitar: de două decenii alături de băcăuani de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În această lună, Fundația de Sprijin Comunitar (FSC) împlinește 20 de ani de activitate în Bacău și pentru Bacău. „Împreună cu dumneavoastră am dezvoltat proiecte de impact, prin care am întins o mână de ajutor semenilor noștri mai puțin norocoși. Am alinat suferințele a mii de bătrâni și am ajutat alte câteva mii de tineri să-și construiască un viitor solid, bazat pe educație de calitate și responsabilitate față de ei și cei din jurul lor”, arată Gabriela Achihăi (foto), președinta FSC Bacău. Sărbătorirea celor două decenii de implicare în viața comunității va avea loc sâmbătă, în Sala Ateneu, începând de la ora 12, alături de prieteni, parteneri și voluntari. Va fi un moment festiv în cadrul căruia băcăuanii îi vor putea cunoaște mai bine „pe oamenii din spatele proiectelor și rezultatelor FSC, dar și pe beneficiarii organizației, cei pentru care existăm și muncim zi de zi!” Evenimentul din Sala Ateneu va fi precedat de o paradă a proiectelor și a beneficiarilor FSC ce se va desfășura, începând de la ora 11, pe traseul Casa de Asigurări de Sănătate – Prefectura Bacău – Hotelul „Decebal” – Ateneu. 3 SHARES Share Tweet

