FSLI a mai câștigat o bătălie pentru pensionarea profesorilor în condiții avantajoase

Ca urmare a numeroaselor demersuri întreprinse de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) din ultima săptămână, în vederea rezolvării problemelor generate de art.18 din Legea nr.7/ 2017 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în curs, conform căruia indicele de corecție prevăzut de art.170 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – cu modificările și completările ulterioare, este de 1,14 până la data de 30 iunie 2017 și de 1,05 începând cu 1 iulie 2017, a fost aprobată propunerea conform căruia indicele de corecție determinat este de 1,14 pe parcursul întregului an 2017. S-a propus acest amendament ca urmare a problemelor pe care le întâmpinau cadrele didactice care, conform Legii Educației 1/2010, nu se pot pensiona în cursul anului școlar, situație sesizată de FSLI. "Coborârea indicelui de corecție la 1,05 începând cu 1 iulie 2017 ar fi condus la pierderea unor sume consistente pentru cei care se pensionau după această dată, respectiv acei 9% ca diferență. Acum, menținerea indicelui de corecție la această valoare de 1, 14 pe parcursul întregului an va determina menținerea valorii punctului de pensie așa cum este prevăzută în Programul de Guvernare, respectiv în OUG 2/2017", a explicat și prof. Adrian George Purcaru (foto), liderul filialei Bacău a FSLI. În aceste condiții, ținînd cont de aceste modificări legislative, printr-o lege ce urmează să fie promulgată zilele acestea de Klaus Iohannis, președintele României, profesorii nu mai trebuie să depună cereri de pensionare în timpul anului școlar. Totodată, cadrele didactice care urmează să se pensioneze începând cu 1 septembrie 2017 (dată la care se încheie oficial anul școlar în curs) își vor putea efectua integral și concediu de odihnă care li se cuvine pentru anul școlar 2016 – 2017. "În acest fel dispare și problema diminuării cuantumului idemnizației de concediu de odihnă aferent anului școlar în curs, ca urmare a încetării contractului de muncă în timpul anului școlar", a mai explicat liderul Sindicatului Liber din Învățământ Bacău. Câți profesori au depus deja cereri pe noile modificări legislative la Inspectoratul Școlar Județean Bacău, aflați în ediția noastră de luni.

