Fructe și legume depreciate în magazinele băcăuane de Ovidiu Pauliuc - Comisarii din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor au desfășurat o acțiune tematică de control pentru verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind protecția consumatorilor la comercializarea legumelor și fructelor proaspete în magazine alimentare, hipermarketuri și supermarketuri. Controlul s-a desfășurat în toate județele țării și în Municipiul București. Au fost controlați 441 operatori economici, la 314 (71%) dintre aceștia au fost constatate abateri, iar din cantitatea de peste 239 tone fructe și legume proaspete, circa 41,5 tone nu se încadrau în prevederile legale. Conform unui comunicat ANPC, în Bacău au fost găsite fructe și legume proaspete depreciate la SC Kaufland str. Nicu Enea Bacău, SC Rewe Magazin Bacău, SC Kaufland Magazin Izvoare Bacău, SC Esoes Interfone SRL Bacău, SC Artima SA Magazin Carrefour Moineșsti, SC Profi Onești, SC Kaufland Onești și SC Rewe România SRL Magazin Comănești. La Kaufland Bacău s-a descoperit că existau prețuri neafișate, iar la I.I. Cancel Cristina Bacău, SC Artima SA Bacău și SC Dani-Robi Mixt SRL Mărgineni nu erau afișate țările de origine la fructele și legumele comercializate. Inspectorii ANPC au retras de la raft fructele și legumele depreciate și au dat amenzi.

