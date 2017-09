Sport Fotbal/ Turneul Speranțelor: Foarte rece după cald de Dan Sion -

Una caldă, alta foarte rece pentru reprezentativa U15 a Bacăului la faza interjudețeană a Turneului Speranțelor. În prima rundă a competiției care are drept scop final formarea lotului național U15 al României, băcăuanii s-au impus cu 5-2 în deplasare, contra selecționatei județului Neamț. Duminica, în schimb, în etapa secundă, lotul pregătit de Dan Crețu a fost surclasat, tot în deplasare, cu 9-0 de reprezentativa județului Iași. „E diferență mare de talie și de forță. Chiar dacă rezultatele nu au nicio valoare, supărătoare este evoluția jucătorilor. Există un sistem de punctaj prin care referenții zonali FRF notează jucatorii, o steluță fiind acordată copiilor cu o evoluție bună, dar nu mai mult, cu două stele fiind premiați cei care merită monitorizați, în timp ce acei cu trei stele sunt considerați buni pentru lotul național. Din păcate, de la noi, doar doi jucători, Dominic Văcaru și Claudiu Uja au primit câte o steluță; ceilalți nici măcar nu au intrat în sistemul de notare. Trebuie să fim realiști și să nu ne facem mari iluzii”, a declarat antrenorul selectionatei U15 a județului Bacău, Dan Crețu, care a rulat lotul: Ryann Ivan (LPS Bacău), Mihai Boca (Sporting Bacău); Denis și Mario Ganea (ambii Sporting), Dragoș Biliboc (Olimpia Juniorul Onești), Mihai Cocâiu (Sportul Onești), Cosmin Mâșu (Sportul Onești), Andrei Hâncu (Aerostar); Ștefan Popa (Sporting), Andrei Vârlan (LPS), Andrei Făcăoaru (CSȘ Onești), Alex Protopopescu (LPS), Mihai Lupu (Viva Activ Buhuși); Alex Dragomir (Sporting), Dominic Văcaru (Olimpia Juniorul Onești), Claudiu Uja (Sportul Onești) și Ionuț Vintilă (Aerostar). Pentru runda a treia, programată duminică, împotriva reprezentativei U15 a județului Vaslui, Dan Crețu a anunțat că va selecționa și alți jucători: „După un rezultat precum cel de la Iași nici nu se poate altfel. Oricum, selecția rămâne deschisă”. 0 SHARES Share Tweet