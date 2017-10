De obicei, pentru a afla rezultatul unei echipe, obișnuiești să întrebi: „Ce a făcut X?”. În cazul liderei Ligii a IV-a, ACS Gauss Bacău, datele problemei se schimbă. Nu mai întrebi ce a făcut, ci pur și simplu cu cât a bătut. Și asta pentru că formația antrenată de Andrei Întuneric știe una și bună: să bată tot ce iese în cale. De regulă, la scor.

Gruparea pe care suporterii băcăuani o văd drept continuatoarea FCM Bacău și-a trecut în cont sâmbătă cea de-a noua victorie din tot atâtea jocuri disputate în actuala ediție a Ligii a IV-a. Gauss s-a impus cu 5-0 pe terenul Flamurii Roșii Sascut grație golurilor înscrise de B. Lupu, Cheța, Sascău, Dobârceanu și Lozneanu (din 11 m), consoldându-și primatul în clasament, unde păstrează un avans de trei puncte față de Curița.

Rezultatele etapei a noua: Voința Oituz- ACS Viitorul Nicolae Bălcescu 3-1, CSM Bacău- CS Dofteana 11-0, Vulturul Măgirești- Siretul Bacău 6-1, Fl. Roșie Sascut- ACS Gauss Bacău 0-5, Viitorul Curița- Aripile Cleja 13-0, Gloria Zemeș- Voința Gârleni 4-1, CSM Moinești- AS Negri 5-0, FC Dinamo Bacău- AS Măgura Cașin 7-3. Meciul AS Filipești- UZU Dărmănești a fost amânat.

Clasament

1. ACS Gauss 9 9 0 0 86-7 27p.

2. Viitorul Curița 9 8 0 1 42-4 24p.

3. CSM Bacău 9 7 0 2 42-9 21p.

4. Vulturul Măgirești 9 6 1 2 44-19 19p.

5. Voința Oituz 8 5 2 1 14-7 17p.

6. Dinamo Bacău 9 5 1 3 25-15 16p.

7. Gloria Zemeș 9 5 1 3 23-19 16p.

8. Voința Gârleni 9 5 0 4 21-19 15p.

9. UZU Dărmănești 8 5 0 3 16-25 15p.

10. ACS N. Bălcescu 9 4 2 3 19-15 14p.

11. AS Filipești 8 3 1 4 17-24 10p.

12. CSM Moinești 8 3 0 5 20-17 9p.

13. Măgura Cașin 9 2 1 6 14-32 7p.

14. Aripile Cleja 9 2 1 6 19-52 7p.

15. CS Dofteana 9 2 1 6 7-56 7p.

16. Siretul Bacău 9 1 1 7 5-26 4p.

17. AS Negri 9 0 2 7 5-36 2p.

18. Fl. R. Sascut 9 0 0 9 5-42 0p.

Programul etapei viitoare (21- 22 octombrie): ACS Viitorul Nicolae Bălcescu- CSM Bacău, ACS Gauss Bacău- AS Filipești, UZU Darmănești- Voința Oituz, AS Siretul Bacău- Fl. Roșie Sascut, AS Negri- Vulturul Măgirești, CS Dofteana- Gloria Zemeș, Aripile Cleja- FC Dinamo Bacău, Voința Gârleni- Viitorul Curița, Măgura Cașin- CSM Moinești.

